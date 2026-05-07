Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio

El MV Hondius pone rumbo a Tenerife. El crucero, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, ya ha salido de Cabo Verde y tiene previsto llegar este domingo al puerto de Granadilla, donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.

Efe Los obispos apelan a la "dignidad humana" para atender a los afectados por hantavirus en Canarias Luis Argüello recuerda que la dignidad humana es una línea roja y que el bien común está en juego ante la llegada del 'MV Hondius' a Tenerife Leer más