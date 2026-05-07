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Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
El buque ya navega desde Cabo Verde hacia el puerto de Granadilla, donde está previsto que atraque este sábado con 147 personas a bordo tras un brote que deja tres fallecidos y al menos ocho contagios
El MV Hondius pone rumbo a Tenerife. El crucero, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, ya ha salido de Cabo Verde y tiene previsto llegar este domingo al puerto de Granadilla, donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.
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El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, insiste en que el crucero no debe atracar en Tenerife y reclama información "cierta y veraz" al Ministerio de Sanidad
Efe
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