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Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio

El buque ya navega desde Cabo Verde hacia el puerto de Granadilla, donde está previsto que atraque este sábado con 147 personas a bordo tras un brote que deja tres fallecidos y al menos ocho contagios

El momento en el que el capitán del crucero infectado con hantavirus comunica que ha fallecido un pasajero

El momento en el que el capitán del crucero infectado con hantavirus comunica que ha fallecido un pasajero

Sara Fernández

Haridian del Pino

Elena Morales

El MV Hondius pone rumbo a Tenerife. El crucero, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, ya ha salido de Cabo Verde y tiene previsto llegar este domingo al puerto de Granadilla, donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.

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