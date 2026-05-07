El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana

En La Orotava, rodeado de naturaleza y fincas, se encuentra uno de esos guachinches que muchos consideran ya un imprescindible del norte de Tenerife. Se trata de Guachinche Finca El Pino, un local tradicional que destaca por su ambiente rústico, sus carnes a la brasa y su cocina canaria casera.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo visitaron hace un tiempo y aseguraron que es “uno de los guachinches donde más hemos repetido y nunca nos cansamos”.

Entorno natural y ambiente acogedor

Uni de los atractivos del establecimiento es su ubicación. El local, ubicado en el municipio de La Orotava, y cuenta con terrazas, jardines y espacios al aire libre para que sus comensales puedan disfrutar y desconectar. "Más rústico imposible", comentan durante su visita.

Platos que conquistan en cada bocado

La carta cuenta con platos típicos de la gastronómica canaria y especialidades de la casa, para que los clientes puedan disfrutar de diferentes elaboraciones. En su visita, los creadores de contenido comenzaron disfrutando de la ensaladilla de la casa que puedes combinar con croquetas, que en este caso eran de zanahoria y huevo frito. "Están de locos", aseguran.

Las habichuelas de la casa son un plato imprescindible en el establecimiento. "Es un plato que pedimos siempre porque están buenísimas", comentan. Los huevos rotos con chorizo fueron otra de las lecciones, ya que hacía tiempo que no pedían ese plato.

Para terminar, pidieron el bichillo con papas naturales, ya que es una de las especialidades y en el establecimiento trabajan muy bien las carnes a la brasa.

Postres caseros

Como broche final, un buen amante del dulce no puede marcharse del guachinche sin disfrutar de algunos de sus postres caseros. El flan de chocolate y el cremoso de yogur con mango y almendra, son dos de los imprescindibles. "Amo este flan de chocolate casi tanto como a mi marido", bromea Joana.

Además, recomiendan reservar mesa antes de acudir al establecimiento para asegurarse un sitio. "No se vengan a la aventura y reserven antes de venir", avisan.

Horario y ubicación

Guachinche Finca El Pino se encuentra en el camino diseminado,17, en La Orotava. Cuneta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado algunas de sus elaboraciones.

Abre viernes y sábado en horario interrumpido de 13:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario para ofrecer solo servicio de comidas de 13:00 a 17:00 horas. El resto de días, el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.