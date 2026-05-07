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Educación estudia suspender clases solo en zonas afectadas por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife

El consejero Poli Suárez aplaza la decisión a la próxima semana a la espera de tener acceso al plan de seguridad que elabora la Delegación del Gobierno

El papa León XIV visitará Gran Canaria el 11 de junio y cerrará su viaje a España en Tenerife al día siguiente.

El papa León XIV visitará Gran Canaria el 11 de junio y cerrará su viaje a España en Tenerife al día siguiente. / Evandro Inetti (ZUMA Press Wire)

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias contempla suspender parcialmente la actividad lectiva durante la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio, aunque evita, por el momento, adoptar una medida generalizada para todos los centros educativos del Archipiélago.

Fuentes del departamento que dirige Poli Suárez confirmaron este martes que la intención pasa por limitar las posibles suspensiones a las zonas directamente afectadas por el dispositivo de seguridad y movilidad previsto con motivo de la presencia del pontífice en las dos islas capitalinas.

Coordinación entre administraciones y plan de seguridad

La decisión definitiva continúa pendiente del plan de seguridad que debe remitir la Delegación del Gobierno, documento en el que se concretarán los cortes de carreteras, restricciones de tráfico y necesidades operativas vinculadas a la agenda.

Según explican desde la Consejería, la reunión clave entre las administraciones implicadas tendrá lugar la próxima semana, momento en el que se analizarán los informes técnicos y las solicitudes oficiales que puedan plantearse en relación con la organización de la visita papal.

Postura del consejero Poli Suárez

El planteamiento actual coincide con la línea ya avanzada días atrás por Poli Suárez, quien rechazó la posibilidad de cerrar de manera automática todos los colegios e institutos de Canarias.

Poli Suárez defendió entonces que «lo fácil es suspender las clases», aunque insistió en que el Gobierno autonómico trabaja sobre un escenario más limitado y ajustado a las necesidades reales de movilidad y seguridad.

Impacto en la movilidad y zonas afectadas

La principal preocupación del Ejecutivo radica en el impacto que podrían provocar los desplazamientos masivos, especialmente en las áreas metropolitanas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Mientras el consejero se lo piensa, la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico decretó la prealerta que elevará a alerta por evento multitudinario los días 11 y 12 de junio, cuando el papa León XIV visite las dos islas.

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