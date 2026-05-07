Cuidado con estos códigos QR: buscan vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños pero puedes evitarlo con un ajuste clave
Los ciberdelincuentes emplean códigos QR para redirigir a los usuarios a páginas fraudulentas y robar sus datos personales y bancarios
Los ciberdelincuentes buscan a través de sus estafas acceder a los datos personales de sus víctimas y vaciar las cuentas bancarias. Para ello, utilizan estas sencillas en las que las víctimas caen simplemente escaneando un código QR.
Un gesto cotidiano como puede ser escanear un código QR puede convertirse en un fraude que puede robar los datos personales y bancarios.
¿En qué consiste en QRishing?
Se trata de una técnica que "se combina junto con la ingeniería social para lograr que los usuarios proporcionen sus credenciales mediante el escaneo de un código QR contenido en una página web, mensaje o correo electrónico. El usuario al escanearlo es redirigido a una página web, que suplanta a la de la empresa y solicitando información confidencial. Hay que tener en cuenta que si el usuario no verifica la dirección web, puede ser engañado fácilmente", explican desde el INCIBE.
Además, cada vez es más habitual encontrar códigos QR. La estafa puede localizarse donde menos te lo esperes, ya que estos se encuentran en la mesa de un restaurante, en un parquímetro, en ese paquete que esperabas esperando o incluso en una supuesta multa que te han dejado en el parabrisas del vehículo.
Cómo detectar el fraude
Uno de los engaños más comunes con este metedor es cuando lo colocan en el parabrisas simulando ser una multa de tráfico por mal estacionamiento. Esta supuesta sanción contiene un QR para que el conductor lo escanee y pague. Sin embargo, hay claves que demuestran que se trata de una estafa y no una sanción real.
En primer lugar, contiene faltas de ortografía y el hecho que se denuncia no coincide con el documento. Además, el plazo para pagar una multa con descuento es de 20 días y en estos casos es inferior al legalmente establecido.
Los conductores deben recordar que las multas de la DGT no contienen nunca códigos QR para escanear y pagar al momento.
Puedes evitar ser víctima configurando la cámara
Tanto Android como iOS permiten configurar el escaneo de la cámara de forma que se muestre en enlace competo antes de abrirlo. De esta manera, el usuario puede conocer qué enlace va a abrir.
- iOS (desde la aplicación de la cámara): ajuste > cámara > activar "escanear códigos QR"
- Android (desde Google Lens): configuración > Lens > desactivar "abrir URLs automáticamente"
Las autoridades insisten en que extremar la precaución es clave para evitar ser víctima de estafas y proteger tus cuentas bancarias. Simples gestos que pueden marcar la diferencia frente a los ciberdelincuentes.
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