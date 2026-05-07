El Cabildo de La Palma prepara las bases para atender a las empresas y colectivos que sufran afecciones por la crisis de Oriente Medio

El Cabildo de La Palma trabaja en la elaboración de unas nuevas bases de ayudas destinadas a empresas, autónomos y colectivos económicos que puedan verse afectados por la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio. La institución insular busca anticiparse al impacto que la inestabilidad internacional puede tener en la economía palmera, especialmente en ámbitos sensibles como el transporte, la energía, el sector primario y los alquileres de locales comerciales.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha señalado que la Corporación insular ya prepara un documento estratégico que reúne las propuestas trasladadas por los sectores económicos de la Isla. El objetivo es contar con una hoja de ruta común que permita responder con rapidez si el aumento de los costes energéticos, los fletes marítimos o las materias primas empieza a presionar con más fuerza a pymes, agricultores, ganaderos, transportistas y comercios.

Un plan para proteger la economía insular

La iniciativa se plantea como un plan de choque económico y social para evitar que la coyuntura internacional frene la recuperación de La Palma. La Isla continúa arrastrando las consecuencias de la erupción volcánica de 2021, por lo que el Cabildo considera prioritario reforzar la protección de los sectores productivos y de las familias vinculadas a ellos.

Según Rodríguez, el trabajo que se está desarrollando parte de un proceso de "escucha activa" con colectivos y representantes económicos. La institución insular pretende que las medidas no se limiten solo a las competencias propias del Cabildo, sino que también sirvan para trasladar propuestas al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España cuando la respuesta dependa de otras administraciones.

El planteamiento insular se suma al contexto de medidas ya aprobadas por el Ejecutivo autonómico para paliar los efectos de la crisis internacional. El Gobierno de Canarias aprobó en abril un decreto ley con actuaciones fiscales y ayudas directas, entre ellas la aplicación temporal del IGIC cero a productos energéticos, el refuerzo de las devoluciones a agricultores y transportistas y medidas de apoyo a sectores estratégicos.

Ayudas para transporte, energía, campo y comercios

Las bases en las que trabaja el Cabildo contemplan líneas de apoyo dirigidas a cubrir distintos ámbitos de gasto. Entre ellos figuran el transporte, la energía, el sector primario y el alquiler de locales comerciales, cuatro áreas especialmente expuestas al encarecimiento de los costes.

La preocupación principal está en el efecto que una subida del crudo o de los fletes marítimos puede tener en una isla no capitalina y alejada de los grandes centros de distribución. En territorios como La Palma, el transporte de mercancías, la dependencia energética y los costes logísticos tienen un peso directo en la actividad diaria de empresas y profesionales.

Sergio Rodríguez ha subrayado que el Cabildo quiere que estas ayudas puedan activarse "de forma inmediata" y que sean compatibles o complementarias con las que impulse el Gobierno de Canarias. La finalidad, según la institución, es que el apoyo llegue a la economía real y no se pierda en trámites largos o duplicidades administrativas.

Coordinación con otras administraciones

El Cabildo también quiere que el documento sirva para ordenar las demandas de los sectores palmeros y elevarlas a las administraciones competentes. Parte de las medidas necesarias para afrontar una crisis de precios, costes energéticos o transporte dependen del marco autonómico o estatal, por lo que la Corporación insular defiende una respuesta coordinada.

En el ámbito regional, el Boletín Oficial de Canarias recoge medidas vinculadas al impacto del encarecimiento de los combustibles, como la reducción temporal del IGIC a determinados productos energéticos y el aumento de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas.

El Cabildo sostiene que sus futuras convocatorias deben complementar ese marco de actuación, no sustituirlo. De ahí que el documento en preparación incluya tanto medidas insulares como propuestas que deberán ser estudiadas por otras administraciones.

La Palma busca evitar un nuevo freno a su recuperación

La Palma afronta este escenario después de años marcados por la reconstrucción económica y social posterior al volcán. El propio Cabildo ha aprobado en los últimos ejercicios líneas de apoyo para autónomos, autónomos agrarios y empresas afectadas por la erupción, con ayudas destinadas a reactivar la actividad económica, modernizar negocios y sostener el tejido productivo.

En este nuevo contexto, la institución insular insiste en que la prioridad es evitar que factores externos vuelvan a golpear a sectores que todavía están en proceso de recuperación. El Cabildo afirma que dispondrá de fondos para esta intervención y que trabaja para que las bases estén preparadas cuanto antes.

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Próximos pasos

Las ayudas todavía no están abiertas. El Cabildo se encuentra en la fase de redacción de las bases, paso previo a la aprobación y publicación de las convocatorias correspondientes. Una vez publicadas, las empresas, autónomos o colectivos que cumplan los requisitos podrán presentar sus solicitudes por los canales oficiales de la institución.