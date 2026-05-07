Blindaje al Teide: la mitad de visitantes, recorrido en guagua y nuevas ecotasas
El Cabildo de Tenerife anuncia un paquete de medidas restrictivas coincidiendo con la asunción de las competencias del Parque Nacional
El Cabildo de Tenerife ya tiene las competencias del Parque Nacional del Teide. El Centro de Visitantes de Cañada Blanca acogió este jueves el acto con el que se oficializó una transferencia a la que siguió un anuncio de blindaje de este espacio.
"Hoy cambiamos el rumbo; hoy decidimos que la conservación estará por encima de la comodidad del consumo rápido y la indiferencia", afirmó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante su discurso. Lo que vino después fueron más medidas y más rotundas de lo esperado.
Lo primero: reducir la presión de visitantes sobre este enclave en un 50%. "El Parque no puede seguir masificado", expresó Dávila.
El Parque Nacional del Teide tendrá vehículos lanzaderas, rutas circulares y cupos
El camino que se inicia es hacia visitas en guagua. Habrá vehículos lanzadera y rutas circulares y se establecerán cupos y franjas horarias.
La presidenta insular llamó a la calma y dijo que los tinerfeños tendrán prioridad y mantendrán el acceso gratuito.
"El Parque Nacional va a pasar a tener una ecotasa que deberán pagar quienes nos visitan desde fuera", indicó Dávila, que también se refirió a otros cobros por los servicios de este espacio.
Para posibilitar todo eso, desde ayer la carretera TF-21, entre Boca Tauce y El Portillo, ha dejado de ser insular para integrarse dentro del Parque Nacional, lo que permitirá limitaciones en los accesos y sanciones por parte de los agentes de Medio Ambiente.
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