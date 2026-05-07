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Asamblea7Islas pide un hospital de campaña en Granadilla ante la llegada del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus

El colectivo sanitario plantea un dispositivo preventivo para aislar posibles casos de hantavirus y evitar traslados innecesarios a hospitales públicos de Tenerife

Evacuan del crucero a tres pacientes con sospecha de hantavirus

Evacuan del crucero a tres pacientes con sospecha de hantavirus

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Tres presuntos pacientes con caso de hantavirus son evacuados del barco y están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con OMS, el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y los Países Bajos. / oms / EPC

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Asamblea7Islas ha solicitado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la instalación de un hospital de campaña en Granadilla, en Tenerife, ante la llegada del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus, prevista para primera hora de este domingo.

El colectivo sanitario ha remitido un escrito a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en el que pide reforzar las medidas de prevención ante la posibilidad de que se detecten casos de hantavirus entre los ocupantes del buque.

Según Asamblea7Islas, la habilitación de un dispositivo sanitario específico permitiría atender y aislar de forma más eficaz posibles casos sospechosos o confirmados, además de evitar traslados innecesarios a hospitales públicos.

La organización recuerda que los protocolos actuales ya contemplan medidas de seguridad, pero advierte de que "no existe el riesgo cero cuando se trata de virus”, especialmente en entornos hospitalarios donde coinciden pacientes vulnerables.

Una medida preventiva, no una situación de alarma

Asamblea7Islas insiste en que su petición no responde a una situación de alarma, sino a una estrategia de prevención. El colectivo defiende que anticiparse a posibles escenarios sanitarios complejos es clave para reducir riesgos y garantizar una respuesta más ordenada.

En este sentido, considera que un hospital de campaña en la zona de Granadilla permitiría separar los posibles casos infecciosos del circuito hospitalario habitual y proteger tanto a pacientes como a profesionales sanitarios.

Mensaje de tranquilidad a la población

El colectivo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Subraya que las medidas propuestas tienen como objetivo garantizar la seguridad sanitaria de la población, de los profesionales y de las personas que puedan necesitar atención médica.

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Asamblea7Islas recomienda seguir las indicaciones oficiales de las autoridades sanitarias y evitar la difusión de información no contrastada sobre la llegada del crucero y los posibles riesgos asociados.

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