Todo lo que se sabe hasta ahora del crucero con hantavirus: sigue la travesía hacia Tenerife, donde fondeará

El crucero MV Hondius fondeará frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y sus pasajeros se desplazarán en lanchas para su posterior traslado al aeropuerto, en un operativo con 'riesgo bajo' para la población según de la OMS, que en España incluirá la cuarentena obligatoria si lo determina la autoridad sanitaria.

Esta es lo que se sabe hasta ahora del operativo:

El crucero fondeará, no atracará, en Granadilla

El crucero no atracará en el puerto de Granadilla de Abona, sino que solo fondeará sin tocar la costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Riesgo "bajo" para la población

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo para la población de Canarias cuando llegue el crucero "es bajo".

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", ha afirmado la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

En esta misma línea, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha asegurado que no habrá "ninguna posibilidad de contacto" en el traslado de pasajeros, ni tampoco para la población canaria en general.

Cuarentena obligatoria "en los casos que se determinen"

En el caso de los pasajeros españoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

Torres sale al paso de las discrepancias entre el Ministerio de Defensa, que sostuvo ayer que la cuarentena sería voluntaria para las personas están asintomáticas -en principio es el caso de los catorce españoles que siguen a bordo- y el de Sanidad, que prepara un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas, tras haber apelado "al sentido común y la responsabilidad" de los pasajeros.

Diversos juristas y epidemiólogos consultados por EFE coinciden en que, llegado el caso, se pueden imponer cuarentenas obligatorias a los españoles, algo que permite la ley y que justifica tanto la protección de la salud pública como aplacar la "tensión social".

Las leyes que contemplan esta opción son la de Seguridad Pública, la ley General de Sanidad, la General de Salud Pública, siempre con las debidas garantías y a la ratificación judicial cuando se limiten derechos fundamentales.

Los españoles están "bien y con ganas de volver"

En estos momentos, el crucero sigue su navegación con 144 personas, de ellos los 14 españoles, que están en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad, según ha contado en la red social X la ministra, Mónica García: "Nos trasladan que se encuentran bien y que tienen ganas de volver a España".

España habla con otros países para la repatriación de sus nacionales

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha contactado con sus homólogos de los países con nacionales en el crucero afectado por un posible brote de hantavirus para agilizar su repatriación.

Las autoridades norteamericanas sí le han trasladado que enviarán un avión para repatriar a sus ciudadanos, según ha explicado el ministro, que ya había contactado con los Países Bajos, Reino Unido y Canadá.

El evacuado que tuvo que parar en Canarias, ya en Países Bajos

El pasajero contagiado que fue evacuado en avión desde Cabo Verde y tuvo que hacer un larga escala en Canarias debido a problemas en el soporte médico ya se encuentra en Países Bajos, a donde llegó en una segunda aeronave.

Tres fallecidos hasta ahora

El MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur y durante este tiempo tres personas han fallecido y otras cuatro han presentado síntomas de distintos grados.

La primera víctima experimentó síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve) y murió en el barco el 11 de abril. Su esposa fue la segunda en fallecer: desembarcó en la isla de Santa Elena con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril. Eran holandeses.

El tercer deceso (a bordo) fue el de una mujer alemana el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

En el barco viajaban unas 150 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 38 filipinos (miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles (cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano-leonés, un gallego y una valenciana).

Sin casos en Santa Elena

El gobierno de Santa Elena (de soberanía británica) ha indicado que no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en esta isla del Atlántico y que sigue de cerca a grupo que estuvo en contacto estrecho con los pasajeros que desembarcaron en este territorio para volver a sus países a través de Sudáfrica.

Siguen las reuniones

Esta tarde hay una nueva reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias, dentro de unas jornadas frenéticas de encuentros técnicos y políticos para la coordinación del operativo.