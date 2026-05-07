Agenda oficial del papa León XIV en Tenerife: encuentro con migrantes, misa multitudinaria y ceremonia de despedida

Queda poco más de un mes para la visita del papa León XIV a Tenerife y ya conocemos el programa oficial del Pontífice para la semana que recorrerá España. Unos 2.500 kilómetros que le llevarán por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio.

La visita a España está marcada por tres grandes ejes: la caridad, la eucaristía y el encuentro que, en el caso de Canarias, pone el foco en la crisis migratoria. De ahí que León XIV haya incluido en su planning la visita a centros de migrantes.

Un encuentro con los fieles isleños que será multitudinario, al ser la primera vez de la historia que un papa visita el archipiélago.

Programa oficial de la visita del papa a España. / https://conelpapa.es

Agenda oficial para Tenerife

En concreto, el papa llegará a Tenerife el 12 de junio proveniente desde Gran Canaria.

Tras aterrizar en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, visitará a los migrantes del centro de Las Raíces y, posteriormente, se trasladará a la Plaza del Cristo de La Laguna para mantener un encuentro con las entidades dedicadas a la integración de los migrantes.

Su última parada, y la más multitudinaria, será en la capital chicharrera, donde se celebrará la santa misa. Esta eucaristía y ceremonia de despedida tendrá lugar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen de archivo del Papa León XIV. / Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

Una vez finalizado dicho acto, León XIV emprenderá su vuelta a Roma desde el mismo aeropuerto de llegada.

En detalle

De forma más concreta, la llegada del Santo Padre al aeropuerto isleño se espera para las 09:10 horas, cuando será recibido por el obispo Eloy Santiago y autoridades civiles.

Será sobre las 09:30 horas cuando se prevé que llegue al centro de migrantes para tener un breve encuentro con los internos y el personal. Posteriormente, a las 10:10 horas, será el encuentro con grupos eclesiales y otras organizaciones que trabajan con migrantes en el casco histórico de La Laguna. De ahí se dirigirá al Obispado paseando por las calles del centro para visitar a personas vulnerables acogidas en los centros de la iglesia.

Tras un breve descanso en el Palacio Salazar, se dirigirá a la explanada del Puerto de Santa Cruz, para oficiar la misa, que se prevé que comience a las 12:15 horas.

Una vez finalizado el evento en la capital, volverá al aeropuerto, donde, a las 14:30 horas está previsto el acto protocolario de despedida para regresar a Roma.

Toda la información de la visita del papa a Canarias se puede conocer en la web oficial del evento, conelpapa.es.