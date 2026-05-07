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La Aemet prevé lluvias débiles, temperaturas máximas en ascenso y viento moderado este viernes en Tenerife

Las temperaturas mínimas podrán sufrir algún ligero descenso

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes una jornada con cielos nubosos con claros ocasionales y lluvias débiles más probables en el norte y oeste así como en la vertiente este durante las horas centrales en Tenerife.

Además, las temperaturas máximas estarán en ligero ascenso, moderado en el sur, mientras que las mínimas seguirán sin cambios o en ligero descenso.

El viento soplará flojo con predominio de las brisas durante la mañana, aumentando a moderado de componente oeste el resto del día con algún intervalo fuerte en el extremo sur por la noche.

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

En altas cumbres, fuerte de componente oeste sin descartar rachas muy fuertes.

Previsión general

Atendiendo a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que tanto en Lanzarote como en Fuerteventura estará poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por la mañana, y sobre todo al final de la tarde acompañados de alguna lluvia débil.

En las demás islas, nuboso con claros ocasionales, y lluvias débiles más probables en las vertientes norte y oeste.

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Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo, aumentando a moderado por la tarde.

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