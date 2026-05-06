Del Puerto de Arguineguín a Santa Cruz: así será el recorrido del papa León XIV por Canarias

La sede de la Conferencia Episcopal Española acogió este lunes la presentación oficial del viaje apostólico que el papa León XIV realizará a España del 6 al 12 de junio y que tendrá en Canarias uno de sus grandes focos simbólicos y pastorales. Por primera vez en la historia, un pontífice visitará el Archipiélago, en una gira que incluirá escalas en Gran Canaria y Tenerife antes de regresar a Roma.

El itinerario llevará al Santo Padre a recorrer cerca de 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona y Canarias, en una agenda marcada por tres grandes ejes: la caridad, la Eucaristía y el encuentro con la sociedad civil y los más vulnerables. En total, León XIV intervendrá en 17 ocasiones entre discursos y homilías durante los 21 actos programados.

La visita a Canarias, al detalle

La dimensión canaria del viaje tendrá un marcado acento social y humanitario. El jueves 11 de junio, León XIV aterrizará en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, donde iniciará una jornada centrada en la realidad migratoria del Archipiélago. Su primera parada será el puerto de Arguineguín, símbolo de la crisis migratoria en la ruta atlántica.

Según publicó el Boletín Oficial del Vaticano, el Papa partirá desde el aeropuerto de Barcelona a las 8:30 horas hacia Las Palmas de Gran Canaria, donde llegará a las 10:50 horas.

A las 11:40 horas está previsto un encuentro con las realidades de acogida de migrantes en el puerto de Arguineguín, donde el Pontífice pronunciará un discurso. Posteriormente, a las 13:30 horas, mantendrá otro encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, también con palabras de León XIV.

Por la tarde, a las 18:30 horas, celebrará una eucaristía en el estadio de la UD Las Palmas, con homilía del Pontífice, antes de pernoctar en el palacio episcopal de la diócesis de Canarias.

El papa pasará seis horas intensas en Tenerife

León XIV partirá a las 8:30 horas desde la base aérea de Gran Canaria hacia Tenerife, para llegar a las 9:10 horas al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

A las 9:30 horas está previsto el encuentro con los migrantes del centro de Las Raíces, con saludo del Papa. Posteriormente, a las 10:10 horas, se celebrará un encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo, donde León XIV pronunciará un discurso antes de trasladarse a Santa Cruz de Tenerife.

El puerto de la capital tinerfeña acogerá a las 12:15 horas la santa misa, con la correspondiente homilía del Pontífice, antes de que, a las 14:30 horas, León XIV parta rumbo al aeropuerto de Tenerife Norte para emprender a las 15:00 horas el viaje de regreso a Roma, donde se prevé su llegada a las 20:10 horas.

Expectación en las Islas

El obispo de Canarias, José Mazuelos, aseguró durante la presentación que “es una bendición de Dios que el papa venga a esta diócesis” y destacó la enorme expectación generada en las Islas. “La gente está contentísima”, afirmó, subrayando además que el Pontífice recorrerá las calles en papamóvil, algo que —dijo— “hace cercano al papa, que es lo que quiere la feligresía”.

Mazuelos detalló que en Arguineguín se celebrará una ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas en la ruta atlántica, además de un reconocimiento a la migración latinoamericana. El prelado destacó también el encuentro que mantendrá León XIV con religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Santa Ana, en un contexto de “fuerte secularización” en Canarias.

La jornada concluirá con una multitudinaria eucaristía en el Estadio de Gran Canaria. “Tenemos espacios para que todos puedan participar”, señaló Mazuelos, quien destacó el despliegue de voluntarios y la implicación de fieles llegados desde Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. “Todos estamos abriendo camino para acoger al Santo Padre”, afirmó.

Tenerife cerrará el viaje apostólico

El viernes 12 de junio, el Pontífice se desplazará a Tenerife para cerrar en la Isla su visita a España. El obispo nivariense, Eloy Santiago, explicó que León XIV vivirá en Tenerife una intensa jornada de unas cinco o seis horas “centrada en la migración y la integración”. “Representa la cercanía al mar y la sintonía con la migración”, explicó Eloy Santiago, quien aseguró que la diócesis vive esta visita “con muchísima ilusión y alegría”. “Viene a fomentar la comunión y a animar la tarea evangelizadora”, añadió.

Un viaje con dimensión política y social

Durante la presentación, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, aseguró que las próximas semanas se vivirán como “un tiempo de Adviento” ante la llegada del Pontífice. “La situación actual del mundo está convirtiendo a León XIV en una referencia internacional”, afirmó.

Argüello destacó especialmente el encuentro que mantendrá el Papa con las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados y defendió la necesidad de una “referencia ética y espiritual” para la regeneración democrática.

Por su parte, el arzobispo de Madrid, José Cobo, habló de la “sed de referentes” que existe actualmente en la sociedad y avanzó que León XIV lanzará mensajes dirigidos “al mundo político, social, cultural, económico y deportivo”.

Desde Barcelona, el cardenal Juan José Omella puso el acento en la dimensión espiritual del viaje y en la visita del Pontífice a la Sagrada Familia y Montserrat. También recordó que continúa abierto el proceso de beatificación de Antonio Gaudí, ya declarado venerable por la Iglesia. “Ojalá podamos imitar su vida desde el arte, el trabajo y la fe”, afirmó.

El mensaje del Papa sobre la migración

“El mensaje del papa sobre la migración permitirá poner el foco sobre esta situación ante las muchas veces que Canarias no se ha visto atendida ni entendida; la presencia del Papa será una palabra de aliento para cuantos trabajan con la migración y una llamada a nivel nacional e internacional”, dijo Eloy Santiago.

José Mazuelos precisó que León XIV pondrá el acento en esta situación para pedir que se conjugue el derecho y la realidad migratoria.

A preguntas de un periodista, José Mazuelos, médico antes de ser obispo en su desarrollo vocacional, se mostró confiado en que la incidencia del hantavirus no afecte a la visita del Papa a Canarias y expresó su deseo de que no se repita una situación de pandemia.