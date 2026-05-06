Visita fugaz de seis horas del papa a La Laguna y Santa Cruz
León XIV mantendrá una intensa agenda de tres encuentros y una eucaristía en Tenerife antes de regresar a Roma
El papa León XIV visitará durante seis horas la Diócesis de Tenerife al cierre de los seis días que durará el viaje apostólico a España, que comienza el sábado 6 de junio en Madrid, donde permanecerá hasta el martes 9. Al día siguiente, se trasladará a Barcelona, desde donde saldrá rumbo a Gran Canaria el jueves 11 para finalizar su visita en Tenerife el viernes 12.
Desde las nueve de la mañana, cuando se prevé que aterrice en el aeropuerto Tenerife Norte —si la neblina lo permite—, y hasta las tres de la tarde, cuando despegará de regreso a Roma, León XIV tiene prevista una intensa agenda, con tres encuentros y la eucaristía de fin de peregrinación por España.
Canarias, eje migratorio del viaje
De los seis días que dura la visita, el papa pondrá el acento en la migración en su paso por Canarias, entre los que destacan los encuentros que se desarrollarán en el puerto de Arguineguín o en el centro de Las Raíces y la plaza del Cristo, estos dos últimos en la ciudad de La Laguna.
Así quedó de manifiesto en la rueda de prensa ofrecida en la mañana de este miércoles por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, así como por los arzobispos y obispos anfitriones de las cinco diócesis que recorrerá el pontífice durante casi una semana —Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Canarias y Tenerife—.
Tres premisas marcan la hoja de ruta de León XIV tras la ‘fumata blanca’ y las propuestas en las que se ha estado trabajando desde enero pasado, cuando se anunció el viaje: la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la eucaristía, que estará presente en todo el itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes como con la sociedad civil, migrantes e iglesias locales.
Frente a los encuentros más multitudinarios —en la plaza de Cibeles o el estadio Santiago Bernabéu— y de calado político —con su reunión en el Congreso con las Cortes Generales— o el encuentro con exponentes del mundo de la cultura, el arte, el deporte y la economía, que se sucederán en los tres días de estancia en la capital del Reino, también se procederá a la inauguración de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.
Pero, junto a eventos grandilocuentes, la agenda incluye actos de acción pastoral. En Madrid, visitará un centro de día para personas sin hogar que regenta Cáritas, participará en una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima, acudirá a la Catedral de La Almudena y saludará a los voluntarios.
Ya en Barcelona, el pontífice se trasladará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y visitará el Centro Penitenciario Brians 1 para luego trasladarse hasta la abadía de Nuestra Señora de Montserrat antes de reunirse con organizaciones de caridad y asistencia social.
La huella de Francisco en Canarias
En medio de tanta expectación por conocer la agenda oficial, el anhelo que mostró el papa Francisco por conocer la realidad que vive la localidad herreña de La Restinga y que motivó la organización del viaje a Canarias quedó relegado a la mención que hizo el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, quien tuvo palabras de agradecimiento para la población de la Isla del Meridiano por la acogida. Recordó que, en el peor momento de la incidencia de la ruta atlántica, se llegó a multiplicar por cuatro la población de El Hierro, mientras esta situación pasaba inadvertida a nivel nacional y europeo.
«El mensaje del papa sobre la migración permitirá poner el foco sobre esta situación ante las muchas veces que Canarias no se ha visto atendida ni entendida; la presencia del Papa será una palabra de aliento para cuantos trabajan con la migración y una llamada a nivel nacional e internacional», dijo el prelado nivariense.
El obispo de Canarias, José Mazuelos, por su parte, ahondó en que «es una bendición de Dios que el papa venga a esta diócesis» y destacó la enorme expectación generada en las Islas. «La gente está contentísima», afirmó, subrayando además que el Pontífice recorrerá las calles en papamóvil, algo que —dijo— «hace cercano al papa, que es lo que quiere la feligresía». Mazuelos detalló que en Arguineguín se celebrará una ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas en la ruta atlántica, además de un reconocimiento a la migración latinoamericana.
El prelado de la Diócesis de Canarias destacó también el encuentro que mantendrá León XIV con religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Santa Ana, en un contexto de «fuerte secularización» en las Islas. «Tenemos espacios para que todos puedan participar», señaló Mazuelos, quien destacó el despliegue de voluntarios y la implicación de fieles llegados desde Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. «Todos estamos abriendo camino para acoger al Santo Padre», afirmó.
Confianza ante el hantavirus
En la presentación de la agenda oficial de la visita del papa, y a preguntas de un periodista, José Maz
uelos, médico antes de ser sacerdote y luego obispo en su desarrollo vocacional, también se refirió a la incidencia del hantavirus y se mostró confiado en que no afectará a la visita del Papa a Canarias, para añadir su deseo de que no se repita una situación de pandemia. Si Dios quiere.
Recorrido del papa en Tenerife paso a paso
Llegada a Los Rodeos
8:30 h. El papa sale el viernes 12 de la base aérea de Gando, en Gran Canaria, rumbo a Tenerife Norte-Los Rodeos, donde se prevé aterrice a las 9:10 horas.
Las Raíces
9:30 h. Encuentro con los migrantes del centro de acogida de Las Raíces donde el pontífice pronunciará un saludo.
Plaza del Cristo
10:10 h. Un millar y medio de personas está previsto que se reúnan con León XIV en la plaza delCristo, que tendrá una capacidad para 4.000 personas. Entre los participantes, miembros de realidades de integración de los migrantes, a los que el papa dirigirá un discurso. El acto se prevé que tenga una duración de cuarenta minutos y participarán representantes de la Fundación BuenSamaritano, Cáritas Tenerife, centro de atención y acogida de La Restinga –llegada de El Hierro– y el proyecto Don Bosco que hablará tres minutos cada uno, más una representación teatral a cargo de migrantes de unos seis minutos.
De Viana al Obispado
10:50 h. El papa recorrerá en un coche de pequeñas dimensiones la calle Viana, donde se prevé un emotivo encuentro con enfermos y mayores hasta llegar al Obispado de Tenerife, en San Agustín. Permanecerá media hora en el Palacio Episcopal en un alto que aprovechará para saludar a autoridades y agentes de pastoral.
Recorrido en papamóvil
11:45 h. La comitiva del papa se traslada por la autopista del Norte tras la salida de San Agustín rumbo a la avenida La Salle. En el colegio La Salle-San Ildefonso subirá al papamóvil para recorrer puente Galcerán, las plazas Militar y Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, plaza de España, avenida de Anaga, Bravo Murillo y puerto de Santa Cruz.
Misa en el puerto de Tenerife
12:15 h. León XIV preside en el recinto portuario de la capital tinerfeña la eucaristía de acción de gracias con la que cerrará un viaje de siete días a España. La misa estará concelebrada por el obispo de Tenerife, que tendrá a su cargo el discurso final de la celebración para agradecer la visita del pontífice en nombre de la Iglesia española.
Despedida en Los Rodeos
14:30 h. Ceremonia de despedida del pontífice en el aeropuerto Los Rodeos, para despegar a las 15:00 horas rumbo a Roma, donde tiene previsto llegar a las 20:10 horas al aeropuerto Fiumicino.
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