El turismo en La Orotava debe evolucionar para superar la dependencia del Teide y la saturación
La Villa, que recibió 1,2 millones de turistas en 2024, debe afrontar problemas estructurales como la proliferación de viviendas vacacionales y la degradación del centro histórico
La Villa de La Orotava debe diversificar su actividad turística más allá de las visitas o excursiones al Teide. Es una realidad que establece el II Plan Estratégico de Turismo del municipio en su diagnóstico: la ampliación y variedad de esta actividad es una de las principales necesidades para establecer un modelo turístico acorde a la ciudad. Este documento es una evolución del primer plan, que se presentó en 2019, y que el Consistorio solicitó revisar tras el paso de la pandemia. Fue elaborado por la Universidad Europea de Canarias y la Universidad de La Laguna con el impulso de Turismo de Tenerife.
No está suficientemente posicionado turísticamente
El Ayuntamiento de La Orotava presentó el documento -basado en un informe demográfico y económico actual- este lunes. Son más de 150 páginas en las que se detectan carencias en pernoctaciones, áreas peatonales y un posicionamiento turístico insuficiente. A través de la metodología de encuestas y entrevistas a grupos focales, los expertos de ambas universidades establecen que la opinión compartida por los encuestados es que la Villa "tiene un importante potencial cultural y patrimonial, pero que no está suficientemente posicionado y comunicado". Algo que debilita la proyección turística del lugar frente a municipios vecinos.
De manera más concreta, los testimonios señalan la saturación del casco histórico en algunas zonas, como la Casa de los Balcones, y la congestión del tráfico. Para solucionarlo, aconsejan estrategias de peatonalización, diversificación de recorridos y descentralización territorial. Otra cuestión que preocupa a la ciudadanía encuestada es la emergencia hídrica, junto a la presión sobre vivienda y energía. La resolución estaría en la reactivación de circuitos agroecológicos, el fortalecimiento de la gestión de bancales y el avance de movilidad sostenible mediante micros eléctricos o senderos peatonales.
La Villa entró en la red Cittaslow en 2018. Se trata de un movimiento internacional que promueve un modelo de vida urbana pausado, sostenible y de alta calidad, buscando mejorar el bienestar de sus habitantes y visitantes a través de la preservación de tradiciones, la gastronomía local, la sostenibilidad ambiental y la creación de espacios peatonales. Esta es la filosofía en la que se centra el plan estratégico y que recomienda aplicar. Avisa de que "la transición de la certificación a la práctica diaria revela una serie de tensiones" y los encuestados del estudio aseguran que "la etiqueta slow no se corresponde siempre con la experiencia vivida (ruido, tráfico, licencias paralizadas)".
Necesidad de diversificar el sector
Los indicadores apuntan a que La Orotava necesita integrar políticas de empleo, renta y diversificación sectorial para equilibrar su vocación turística con un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible. Es decir, crear una simbiosis entre su carácter turístico y su vertiente más local. Gran parte de los testimonios recogidos también sugieren la necesidad de crear esta relación circular. "Esta convergencia demuestra que el turismo puede convertirse en vector de redistribución y en motor de una nueva narrativa productiva para el municipio", matiza una parte del estudio.
Por último, el plan estratégico alude a problemas estructurales como la proliferación de viviendas vacacionales en el centro histórico y retrasos en el otorgamiento de licencias de rehabilitación patrimonial, lo que produce "degradación y gentrificación", se puede leer.
En 2024, La Orotava fue visitada por 1,2 millones de turistas. Esto equivale al 15,9% del total insular. Sin embargo, solo cuenta con 104 plazas alojativas y 1.688 plazas en viviendas vacacionales. Ante estas cifras, los retos turísticos para conseguir un modelo sostenible pasan por la aplicación, según los expertos, de la tendencia slow.
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