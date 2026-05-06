DISA no renuncia a los parques eólicos que proyecta en Fasnia y Güímar

Los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II, cuya construcción está prevista en Fasnia y Güímar, se ejecutarán una vez que la empresa promotora, DISA Energía Renovable SLU, resuelva el modelo de conexión de las líneas de evacuación de la energía que produzcan hasta la subestación ubicada en el Polígono Industrial Valle de Güímar. La compañía no renuncia a los mismos, aunque sigue sin contestar las alegaciones presentadas a los proyectos por asociaciones y particulares y los ayuntamientos afectados de forma directa, así como y las contra alegaciones presentadas por Consistorio fasniero.

DISA Energía Renovable explica que «la principal complejidad de ambos proyectos reside en la evacuación eléctrica», que combina tramos aéreos y soterrados, debido a la distancia que debe salvarse entre Fasnia y el Polígono Industrial Valle de Güímar, así como al cruce de varios barrancos, entre los que se encuentra el de Herques, que separa ambos municipios. Sostiene la empresa que, aunque tanto los parques como sus infraestructuras de evacuación se ajustan a la normativa vigente, «actualmente se están analizando diferentes alternativas que permitan su ejecución».

En la actualidad, la empresa informa que «estamos priorizando el uso de trazados soterrados con el objetivo de minimizar cualquier posible impacto». Al tiempo, aclara que trabajan en ello «sin renunciar a proyectos con un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos energéticos de Canarias y en el refuerzo de la soberanía energética de la Isla».

Estas medidas están en consonancia con lo expresado por DISA hace un año, después de que el Cabildo se pronunciara en contra de estas instalaciones, en base a un informe desfavorable emitido por la Dirección Insular de Planificación Territorial, Patrimonio Histórico y Paisaje por la ubicación prevista para los aerogeneradores y por el trazado de las líneas eléctricas de evacuación. «Es posible introducir tantas cuantas modificaciones desee el Cabildo para adaptarse a sus preferencias, a pesar de que cumplen con la normativa medioambiental», argumentó la empresa.

Los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II «cumplen con todos y cada uno de los requisitos legales y medioambientales, tanto por distancias como por afecciones», sostiene la empresa promotora. DISA Energía Renovable, SLU recuerda que el Ejecutivo regional «ha definido áreas de aceleración de las renovables y esta es una de ellas. Al respecto, apunta que el parque eólico Pilón I (Fasnia) se sitúa «en el único suelo de Canarias cuya categorización municipal contempla expresamente el uso de energías renovables». En cuanto a Pilón II (Güímar), estará «en suelo rústico antropizado y/o en desuso». Destaca que su ubicación «es estratégica, tanto por el recurso eólico disponible como por su emplazamiento».

Los parques eólicos El Pilón I, de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II, de 8,5 y dos aerogeneradores, abarcarán 181 parcelas. Según el proyecto que estuvo en exposición para su autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública, para evacuar la energía que produzcan se proyecta instalar 24 torretas hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta la subestación situada en el Polígono Industrial Valle de Güímar. La inversión está cifrada en 22,3 millones de euros (14,3 en El Pilón I y 8, en El Pilón II).

El Pilón I se sitúa entre la carretera de subida a Fasnia por Los Roques y Lomo la Tose. El casco urbano, el núcleo más cercano a los cuatro aerogeneradores, se encuentra a kilómetro y medio del centro del parque. Agache, en Güímar, es el lugar donde estarán los dos aerogeneradores de El Pilón II, a un kilómetro de El Tablado, localidad de la costa de la comarca. n

Movimiento social y político contrario

La publicación del proyecto generó oposición en la comarca Sureste. El Ayuntamiento de Fasnia fue el primero en pronunciarse contra su ejecución por unanimidad, que no existió en el Pleno de la Corporación güimarera.

En medio, surge la Plataforma Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de Tenerife, que presentó alegaciones. «La ubicación prevista de los aerogeneradores, a menos de un kilómetro de zonas residenciales, constituye una amenaza directa para la calidad de vida, el entorno natural y la identidad de nuestras comunidades».

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Ecomarca aclaró que «no nos oponemos a las energías renovables, pero sí a su imposición sin participación ciudadana y sin respeto por el territorio». El colectivo sigue esperando la respuesta a sus alegaciones.