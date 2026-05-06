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La DGT 3.0 busca ayudar a los conductores tinerfeños: qué es y cómo mejora la seguridad

La plataforma DGT 3.0 busca mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras

Qué es y cómo funciona la DGT 3.0

Qué es y cómo funciona la DGT 3.0 / María Pisaca

Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) busca continuar avanzando hacia una movilidad más conectada e inteligente. Su plataforma DGT 3.0 se creó con el objetivo de ofrecer información del tráfico en tiempo real y ya gestiona un volumen cercano a las 5.000 incidencias diarias señalizadas, convirtiéndose en una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Qué es la DGT 3.0 y cómo funciona

La plataforma DGT 3.0 se trata de una plataforma que conecta infraestructuras y usuarios, con la función de recopilar y compartir información sobre lo que ocurre en las carreteras a tiempo real para mejorar la seguridad vial.

“La plataforma DGT 3.0 es un punto de acceso de información única, gratuita y veraz en tiempo real sobre lo que está sucediendo en las carreteras para contribuir a que los desplazamientos sean más seguros, cómodos y eficientes. Es una plataforma pionera en Europa que pretende reducir la accidentalidad, mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia en las operaciones de transporte, además de contribuir a una movilidad sin emisiones”, explican.

Esta se apoya en dos grandes tecnologías que son las redes 5G y en el Internet de las Cosas (IoT). Gracias a ello, vehículos, balizas, dispositivos móviles o infraestructuras pueden enviar información automáticamente sobre incidencias o riesgos en carretera.

La DTG 3.0 no solo actúa en carreteras interurbanas, esta también recopila información urbana relacionada con zonas de bajas emisiones (ZBE), aparcamientos disponibles, áreas de carga y descarga y cortes de tráfico o incidencias urbanas. "Permite gestionar información de una multiplicidad de fuentes y desarrollar servicios tanto para el ámbito urbano como el interurbano", aseguran.

Mapa explicativo DGT 3.0

Mapa explicativo DGT 3.0 / DGT

El vehículo conectado

La movilidad conectada será cada vez más habitual, ya que la mayoría de los coches nuevos ya integran sistemas como Android Auto o Apple CarPlay. Esto facilita el acceso a información clave de los acontecimientos que ocurren por la carretera que el conductor está realizando un desplazamiento.

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"Con estas novedades, la plataforma instalada en la nube pública alcanza su mayor crecimiento, siempre con la mirada puesta en crear nuevos servicios y en la mejora continua de la operatividad de los que ya tienen disponibles los agentes de la movilidad", concluyen.

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