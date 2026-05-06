La DGT 3.0 busca ayudar a los conductores tinerfeños: qué es y cómo mejora la seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) busca continuar avanzando hacia una movilidad más conectada e inteligente. Su plataforma DGT 3.0 se creó con el objetivo de ofrecer información del tráfico en tiempo real y ya gestiona un volumen cercano a las 5.000 incidencias diarias señalizadas, convirtiéndose en una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Qué es la DGT 3.0 y cómo funciona

La plataforma DGT 3.0 se trata de una plataforma que conecta infraestructuras y usuarios, con la función de recopilar y compartir información sobre lo que ocurre en las carreteras a tiempo real para mejorar la seguridad vial.

“La plataforma DGT 3.0 es un punto de acceso de información única, gratuita y veraz en tiempo real sobre lo que está sucediendo en las carreteras para contribuir a que los desplazamientos sean más seguros, cómodos y eficientes. Es una plataforma pionera en Europa que pretende reducir la accidentalidad, mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia en las operaciones de transporte, además de contribuir a una movilidad sin emisiones”, explican.

Esta se apoya en dos grandes tecnologías que son las redes 5G y en el Internet de las Cosas (IoT). Gracias a ello, vehículos, balizas, dispositivos móviles o infraestructuras pueden enviar información automáticamente sobre incidencias o riesgos en carretera.

La DTG 3.0 no solo actúa en carreteras interurbanas, esta también recopila información urbana relacionada con zonas de bajas emisiones (ZBE), aparcamientos disponibles, áreas de carga y descarga y cortes de tráfico o incidencias urbanas. "Permite gestionar información de una multiplicidad de fuentes y desarrollar servicios tanto para el ámbito urbano como el interurbano", aseguran.

Mapa explicativo DGT 3.0 / DGT

El vehículo conectado

La movilidad conectada será cada vez más habitual, ya que la mayoría de los coches nuevos ya integran sistemas como Android Auto o Apple CarPlay. Esto facilita el acceso a información clave de los acontecimientos que ocurren por la carretera que el conductor está realizando un desplazamiento.

"Con estas novedades, la plataforma instalada en la nube pública alcanza su mayor crecimiento, siempre con la mirada puesta en crear nuevos servicios y en la mejora continua de la operatividad de los que ya tienen disponibles los agentes de la movilidad", concluyen.