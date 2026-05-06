Cambio de tiempo con aumento de nubosidad: la Aemet pronostica lluvias déviles y bajada de temperaturas en Tenerife

El tiempo en Tenerife para este jueves vendrá marcado por un cambio claro hacia la inestabilidad, con predominio de los cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en distintos momentos del día. Según la AEMET, además se producirá un descenso de las temperaturas, especialmente en las máximas, lo que dejará un ambiente más fresco en el archipiélago.

Las condiciones serán más propias de un tiempo variable, con viento de componente norte y evolución en cumbres a lo largo de la jornada.

Tenerife: nubes, lluvias débiles y descenso térmico

En Tenerife, dominarán los cielos nubosos durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en zonas del interior durante las horas centrales y la tarde, y en la vertiente norte a primeras horas.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que podría ser moderado en áreas del interior, mientras que las mínimas apenas variarán. En Santa Cruz de Tenerife, los valores se situarán entre los 17 y 19 grados. El viento soplará moderado del nordeste, aunque tenderá a amainar por la tarde. En cumbres, el viento rolará a componente oeste y ganará intensidad a lo largo del día.

Resto de Canarias: ambiente nuboso y lluvias en islas montañosas

En el resto del archipiélago, la situación será similar en las islas montañosas, donde predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles ocasionales.

En Gran Canaria, las precipitaciones serán más probables en el interior durante las horas centrales, mientras que en La Palma podrían ser algo más persistentes en vertientes norte y este. En La Gomera y El Hierro, también se esperan lluvias débiles en distintos momentos del día.

Noticias relacionadas

Por el contrario, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de cielos poco nubosos, con temperaturas más estables y menor probabilidad de precipitaciones. En el mar, se prevé marejadilla aumentando a marejada, especialmente en la provincia occidental, con mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros.