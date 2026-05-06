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La Autoridad Portuaria en Tenerife no ha recibido ninguna petición para el atraque del crucero afectado por hantavirus

La Autoridad Portuaria asegura que cualquier llegada del 'MV Hondius' tendría que contar antes con autorización de Capitanía Marítima y Sanidad Exterior

Vista general del crucero MV Hondius estacionario del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

Vista general del crucero MV Hondius estacionario del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. / AFP

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no ha recibido por ahora ninguna petición formal para el atraque del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y situado en estos momentos en Cabo Verde. Así lo ha confirmado su presidente, Pedro Suárez, quien ha señalado que no consta ninguna solicitud previa que indique que el buque tenga previsto llegar próximamente a la isla.

"No tenemos previsto el atraque de ningún barco con las características del que está en Cabo Verde", afirmó Suárez en declaraciones a Radio Club Tenerife.

El atraque dependería de Capitanía Marítima y Sanidad Exterior

El presidente de la Autoridad Portuaria aclaró que, aunque se presentara una petición para que el 'MV Hondius' atracara en Tenerife, la decisión no dependería únicamente del puerto.

Cualquier operación de este tipo tendría que contar previamente con la autorización de Capitanía Marítima y Sanidad Exterior, que serían las instituciones encargadas de establecer las pautas sanitarias y operativas.

Estas autoridades tendrían que determinar dónde, cómo y en qué condiciones podría atracar el crucero en caso de que finalmente se dirigiera a Tenerife.

La Autoridad Portuaria pide evitar la alarma

Suárez lamentó la "falta de información" que rodea esta crisis sanitaria y advirtió de que las especulaciones están generando una alarma injustificada.

"Al fin y al cabo, todavía no sabemos absolutamente nada", señaló el presidente de la Autoridad Portuaria, que pidió prudencia hasta que exista información oficial sobre el posible destino del buque.

Tenerife, preparada ante una posible emergencia

Pese a la incertidumbre, Suárez defendió que Tenerife está "más que preparada" para atender una emergencia de estas características si fuera necesario.

El presidente de la Autoridad Portuaria recordó que, en el hipotético caso de que el crucero partiera desde Praia, en Cabo Verde, hacia Tenerife, habría un margen aproximado de dos días para organizar el dispositivo, coordinar recursos y ordenar la respuesta.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, la situación sigue abierta. El 'MV Hondius' continúa vinculado a un brote de hantavirus y Canarias figura entre los posibles destinos para una atención sanitaria controlada, aunque Tenerife no ha recibido ninguna solicitud formal de atraque.

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