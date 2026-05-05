La visita del Papa León XIV a Tenerife: José Manuel Albares en el Vaticano por sorpresa y la presentación del plan de seguridad para la cita de junio

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió ayer de improviso con el papa León XIV en el Vaticano, con motivo de la próxima visita del pontífice a España, donde hará una parada doble en Canarias.

Durante el encuentro, Albares entregó en mano al papa una invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su próxima visita a España, un gesto que el ministro definió como “una seña fuerte de reconocimiento y amistad para España”.

El ministro también refirió la enorme sintonía de pareceres entre España y el Vaticano en asuntos internacionales, especialmente en el rechazo a la guerra en Oriente Medio, Palestina y Ucrania.

Ayer también se presentó el plan de seguridad para la visita del Santo Padre. España prepara un amplio dispositivo para la visita del papa León XIV, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio y que incluirá paradas en Madrid, Barcelona y Canarias, concretamente en Gran Canaria y Tenerife, que serán dos de los grandes escenarios de la próxima visita.

El plan, coordinado con el Ministerio del Interior, estará formado por más de 13.000 integrantes de los cuerpos de seguridad. Tendrá la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra en Barcelona y Protección Civil. En la visita a Canarias también tendremos la colaboración de la Policía Canaria y de la Policía Local Canaria.

Tenemos toda la capacidad profesional para garantizar que esta visita será un éxito

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer en rueda de prensa que España cuenta con todos los medios necesarios para garantizar el éxito de la visita. “Tenemos todos los medios, tenemos evidentemente toda la capacidad profesional para garantizar que esta visita será un éxito”, afirmó.

La seguridad se organizará en cuatro fases: previa, preventiva, de alerta y crítica. El ministro expresó que la última fase se activará “desde que el papa pisa suelo español hasta que el papa abandona el suelo español”. Durante los días de mayor actividad se activará el nivel máximo del dispositivo, con especial protección en los desplazamientos del Pontífice, los lugares de culto y las zonas de concentración de fieles.

Tenerife y el Papa León XVI

Tenerife se prepara para esta visita histórica. Entre las cuestiones pendientes está la posible suspensión de la actividad lectiva, tal y como señaló el consejero de Educación, Poli Suárez: “tenemos avanzada la suspensión de clases por zonas”, una decisión que, en teoría, se comunicará esta semana cuando se conozca la agenda oficial de León XIV.

Aún sigue pendiente saber con precisión los desplazamientos del papa, los posibles cortes de tráfico, los lugares en los que permanecerá durante su estancia y el impacto que todo ello pueda tener en la Isla.