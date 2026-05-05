El restaurante del sur de Tenerife donde le dan una "vueltita" a la cocina canaria tradicional: un clásico con platos que sorprenden

En el municipio de Granadilla de Abona, se encuentra uno de esos restaurantes donde se juntan la tradición y la creatividad para ofrecer a sus comensales una experiencia gastronómica inolvidable. Se trata de Cumbres de Abona, también conocido como Cruz de Tea, un clásico en el sur de Tenerife que conquista por ofrecer una propuesta diferente.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado y no han dudado en compartir la experiencia destacando el toque diferencial. "Este es un clásico de los de siempre pero nos ha sorprendido que a los platos le dan una vueltita", comentan.

Cocina canaria con toques diferentes

Su carta ofrece cocina canaria tradicional, pero con presentaciones y combinaciones que destacan por su originalidad. Nada más llegar, el local ofrece como detalle de bienvenida chicharrones con gofio y mojo rojo para que los comensales vayan abriendo el apetito.

Comenzaron probando la pata asada, pero destacan que "no tiene el típico sabor a pata asada que estás acostumbrado". Continuaron con uno de los platos más famosos del local que es un plato que viene con pan con tomate, queso y bacon. El escaldón fue otro de los elegidos, presentado con cebolla morada e higos pasados.

Por último, probaron el solomillo troceado con cebolla caramelizada y acompañado de papas fritas. "Aquí a todos los platitos les dan una vueltita", comentan en el vídeo.

Postres clásicos con sabores únicos

Como broche final, en el establecimiento también apuestan por propuestas originales. Uno de los dulces más llamativos es el quesillo de calabaza, un postre fresco para una buena comida. "Si no te gusta la calabaza, mejor no pedirlo", advierten.

Cumbres de Abona lleva años abierto y cuenta con un gran salón comedor y terraza. Además, tiene parking propio, algo que facilita la visita.

Horario y ubicación

El restaurante Cumbres de Abona se encuentra en la calle Las Cumbritas, en Cruz de Tea. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus platos con un toque diferencial.

Abre de miércoles a domingo en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.