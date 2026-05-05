Este martes empieza con cielos despejado y la Aemet avisa de aumento de nubosidad, rachas intensas de viento y posibilidad de lluvias en Tenerife

El tiempo en Tenerife este martes comienza con cielos poco nubosos y ambiente tranquilo, aunque la previsión apunta a una evolución a lo largo del día con más nubes y posibles lluvias débiles en puntos concretos. Según la AEMET, el viento será uno de los factores más destacados de la jornada.

Desde primeras horas, las temperaturas se mantienen sin cambios significativos, con un ambiente suave en todo el archipiélago.

Mapa meteorológico de Canarias / Meteored

Tenerife: estabilidad matinal y cambios por la tarde

Durante la mañana, Tenerife presenta cielos despejados o con nubes altas, pero a medida que avance la jornada crecerá la nubosidad en zonas del interior y vertientes sur y este, donde podrían registrarse lluvias débiles y ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán entre los 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento del nordeste sopla ya con intensidad moderada, aumentando por la tarde y dejando rachas fuertes en el sureste. En cumbres, el viento será variable con intervalos más intensos del suroeste.

Canarias: jornada tranquila con evolución y viento destacado

En el resto del archipiélago, el día comienza con cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes bajas en el norte y evolución en zonas interiores durante la tarde.

En Gran Canaria, se esperan rachas fuertes en costas expuestas, mientras que en La Palma, La Gomera y El Hierro predominarán los intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles en interiores. En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada será más estable, con pocas nubes y temperaturas sin cambios.

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En el mar, continúan condiciones de marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro.