El Hospital del Sur de Tenerife: once empresas optan a redactar el proyecto de reforma y ampliación

Once empresas concurrieron al concurso para redactar el proyecto de ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife, situado en El Mojón (Arona). La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias procederá en breve a la adjudicación de los trabajos para finalizar dos módulos existentes que se encuentran en estructura, crear nuevas unidades asistenciales (Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización), ampliar y adecuar el bloque quirúrgico, expandir Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como conectar todos los módulos que integran el complejo hospitalario para garantizar su operatividad. La adjudicación de esta primera fase debe materializarse a partir del próximo día 25, dos meses después de la apertura del primer sobre de ofertas por parte de la Mesa de Contratación, que tuvo lugar el pasado 24 de marzo.

De las once ofertas recibidas por el Servicio Canario de la Salud (SCS) en el concurso publicado el pasado 11 de febrero, nueve fueron admitidas y solo dos de las seis unidades temporales de empresas que concurren a la licitación tuvieron que proceder a la subsanación documental. El presupuesto de esta obra asciende a casi 1,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de 10 meses. En el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año próximo se contemplarán 14 millones de euros para iniciar los trabajos, cuyo coste total se calcula en 40 millones, con la previsión de que la reforma y ampliación del Hospital del Sur concluya en 2029. Entonces, su superficie habrá aumentado en 25.596 metros cuadrados.

Se trata solo de la primera fase

Este proyecto se corresponde con la primera fase que contempla un módulo de tres plantas que albergará las nuevas Urgencias y el Servicio de Diagnóstico por Imagen, además de un área de almacén y espacios para las instalaciones centrales, así como el área de acceso, admisión y atención al usuario; consultas externas, y la zona de pruebas funcionales, rehabilitación, docencia, formación continuada y cafetería. El segundo módulo tendrá cuatro plantas en las que estarán los laboratorios, el servicio de Extracciones y Banco de Sangre, la sala de recuperación postquirúrgica, las unidades de Medicina Intensiva, Hemodinámica, Reanimación y Hospitalización, la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen. En cuanto al tercer módulo, se trata de la reforma y ampliación de uno ya existente.

El Gobierno de Canarias presentó esta licitación el pasado 13 de marzo en el marco de un encuentro con los alcaldes de los municipios a los que presta servicio: Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. También estuvieron presentes representantes de la Plataforma pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife, en plena campaña de encuentros con colectivos empresariales, sociales y ciudadanos promovidos por este colectivo para reivindicar ante el Ejecutivo autonómico celeridad en un proceso cuya demora supera el año. De hecho, la Plataforma advirtió de la adopción de acciones de protesta más contundentes. Aunque la licitación está en curso, estas reuniones continúan celebrándose en virtud de lo que anunció la Plataforma tras la citada reunión con el propósito de "mantener la presión social sobre el ejecutivo con el fin de evitar nuevos retrasos injustificados".

Duplicará la capacidad: de 150 a 300 camas

Uno de los aspectos más relevantes de esta obra es que el Hospital del Sur duplicará su capacidad actual ya que pasará de las 150 camas al uso a 300 con la ejecución de la primera fase de su ampliación, que contará con otras tres etapas. Cabe recordar que en torno al 60% de los hospitalizados en la actualidad son pacientes dados de alta que requieren de una cama sociosanitaria, de la que se carece. Un aspecto que lleva a la Plataforma a reclamar con urgencia la construcción del complejo correspondiente previsto en el espacio que ocupó el Centro de Atención Especializada (CAE) El Mojón.