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Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería

El problema ha surgido durante la mañana de este martes en el Puerto de Las Palmas a la altura de La Isleta

Track del Volcán de Taidia justo en el momento en el que marca su vuelta al Puerto de Las Palmas tras una avería

Track del Volcán de Taidia justo en el momento en el que marca su vuelta al Puerto de Las Palmas tras una avería / Vesselfinder

Víctor de Castro

Aránzazu Fernández

Santa Cruz de Tenerife

Un problema en un ferry de Naviera Armas ha retrasado el viaje de decenas de personas en el Puerto de Santa Cruz. El navío, el Volcán de Taidia, sufrió una avería poco después de salir del Puerto de Las Palmas en la mañana de este martes cuando se dirigía a tierras tinerfeñas, según ha podido confirmar Capitanía Marítima. Los pasajeros, que tenían su barco a las 8:30, continúan en suelo tinerfeño una hora y media después.

Según los datos del track del ferry, que ofrece el portal Vesselfinder a las 6:05 de la mañana cambiaba el rumbo y ponía dirección de vuelta hacia el puerto grancanario, tras percatarse del problema técnico. Según uno de los pasajeros, la información que se le trasladó a los mismos es que se había producido una avería en un motor.

El barco regresoó a su atraque en Las Palmas y se mantiene en estos momentos en el puerto local.

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Operación de atraque del catamarán ‘Volcán de Taidía’ en el Puerto de La Luz y de Las Palmas en una imagen de archivo / ANDRÉS CRUZ

(Habrá ampliación)

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