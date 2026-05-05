Los Cristianos pierde su Bandera Azul y deja a Tenerife con 11 playas reconocidas

La playa de Los Cristianos, en Arona, ha perdido este 2026 su Bandera Azul, el distintivo internacional que reconoce la calidad ambiental, los servicios, la seguridad y la gestión de los arenales. Se trata de la única playa de Canarias que pierde este año el reconocimiento, según los datos publicados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Después de la salida de Los Cristianos, Tenerife contará en 2026 con 11 playas reconocidas con Bandera Azul. La isla mantiene una presencia relevante en el listado, aunque pierde uno de sus distintivos más visibles en el sur, en una playa urbana de gran peso turístico y social, situada junto al puerto y rodeada de actividad comercial, alojativa y de restauración.

El izado de la Bandera Azul de Bajamar / Arturo Jiménez

¿Qué supone perder la Bandera Azul?

La Bandera Azul es un reconocimiento voluntario y anual. Las playas deben presentarse a la convocatoria y cumplir una serie de condiciones evaluadas por el jurado. Entre los requisitos figuran la calidad excelente del agua de baño, los servicios de salvamento, la información ambiental, la accesibilidad y el cumplimiento de la normativa de costas.

Adeac explica que el motivo más habitual para no conseguir el distintivo es no alcanzar la calificación de calidad excelente en las aguas de baño. También pueden influir otros factores, como incumplimientos vinculados a la Ley de Costas, exceso de ocupación o instalaciones no autorizadas.

Canarias suma 62 Banderas Azules en total

Canarias alcanza este año 62 Banderas Azules, repartidas entre 52 playas y 10 puertos deportivos. La cifra supone un incremento de once distintivos respecto a 2025 y confirma la mejora del Archipiélago dentro de este programa de certificación ambiental.

En el caso de las playas, las Islas suman cinco reconocimientos más que el año anterior. Los distintivos se distribuyen en 29 municipios. En los puertos deportivos, el crecimiento es mayor, con diez galardones, seis más que en la edición anterior.

Por provincias, Las Palmas recibe 32 Banderas Azules en playas y ocho en puertos deportivos, repartidas entre Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el balance es de 20 playas reconocidas y dos puertos deportivos, ambos en Tenerife.

Esta es la lista de Banderas Azules de Tenerife

Tras la pérdida de Los Cristianos, las playas de Tenerife con Bandera Azul en 2026 son:

Las Vistas — Arona

— Arona El Duque Sur — Adeje

— Adeje Torviscas — Adeje

— Adeje San Marcos — Icod de los Vinos

— Icod de los Vinos El Socorro — Los Realejos

— Los Realejos La Arena - Mesa del Mar — Tacoronte

— Tacoronte Bajamar — La Laguna

— La Laguna Arenisco — La Laguna

— La Laguna Jover — La Laguna

— La Laguna La Jaquita — Guía de Isora

— Guía de Isora San Juan — Guía de Isora

Así queda el reparto de Banderas Azules por Islas

El reparto de Banderas Azules en playas deja este año seis distinciones en Lanzarote, 11 en Fuerteventura, 15 en Gran Canaria, 11 en Tenerife, una en La Gomera, seis en La Palma y dos en El Hierro.

En el caso de los puertos deportivos, Canarias alcanza 10 Banderas Azules. Fuerteventura y La Graciosa se estrenan en esta categoría, mientras que Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife suman nuevas distinciones.

En la provincia de Las Palmas ganan Bandera Azul el puerto de Gran Tarajal, en Tuineje; el de Las Nieves, en Agaete; el puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa; y los puertos de Playa Blanca, en Yaiza, y Órzola, en Teguise.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de Garachico recibe una nueva distinción, lo que eleva a dos el número de puertos tinerfeños reconocidos.