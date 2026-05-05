Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Los Cristianos pierde su Bandera Azul y deja a Tenerife con 11 playas reconocidas

La playa del sur de Tenerife se ha convertido en la única playa canaria que pierde el distintivo en 2026, mientras Lanzarote recupera cuatro banderas, Fuerteventura suma Corralejo Viejo y Gran Canaria incorpora Las Burras

Turistas en la playa de Los Cristianos, al sur de Tenerife

Turistas en la playa de Los Cristianos, al sur de Tenerife / María Pisaca

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La playa de Los Cristianos, en Arona, ha perdido este 2026 su Bandera Azul, el distintivo internacional que reconoce la calidad ambiental, los servicios, la seguridad y la gestión de los arenales. Se trata de la única playa de Canarias que pierde este año el reconocimiento, según los datos publicados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Después de la salida de Los Cristianos, Tenerife contará en 2026 con 11 playas reconocidas con Bandera Azul. La isla mantiene una presencia relevante en el listado, aunque pierde uno de sus distintivos más visibles en el sur, en una playa urbana de gran peso turístico y social, situada junto al puerto y rodeada de actividad comercial, alojativa y de restauración.

El izado de la Bandera Azul en Bajamar, ayer. | | ARTURO JIMÉNEZ

El izado de la Bandera Azul de Bajamar / Arturo Jiménez

¿Qué supone perder la Bandera Azul?

La Bandera Azul es un reconocimiento voluntario y anual. Las playas deben presentarse a la convocatoria y cumplir una serie de condiciones evaluadas por el jurado. Entre los requisitos figuran la calidad excelente del agua de baño, los servicios de salvamento, la información ambiental, la accesibilidad y el cumplimiento de la normativa de costas.

Adeac explica que el motivo más habitual para no conseguir el distintivo es no alcanzar la calificación de calidad excelente en las aguas de baño. También pueden influir otros factores, como incumplimientos vinculados a la Ley de Costas, exceso de ocupación o instalaciones no autorizadas.

Canarias suma 62 Banderas Azules en total

Canarias alcanza este año 62 Banderas Azules, repartidas entre 52 playas y 10 puertos deportivos. La cifra supone un incremento de once distintivos respecto a 2025 y confirma la mejora del Archipiélago dentro de este programa de certificación ambiental.

En el caso de las playas, las Islas suman cinco reconocimientos más que el año anterior. Los distintivos se distribuyen en 29 municipios. En los puertos deportivos, el crecimiento es mayor, con diez galardones, seis más que en la edición anterior.

Por provincias, Las Palmas recibe 32 Banderas Azules en playas y ocho en puertos deportivos, repartidas entre Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el balance es de 20 playas reconocidas y dos puertos deportivos, ambos en Tenerife.

Esta es la lista de Banderas Azules de Tenerife

Tras la pérdida de Los Cristianos, las playas de Tenerife con Bandera Azul en 2026 son:

  • Las Vistas — Arona
  • El Duque Sur — Adeje
  • Torviscas — Adeje
  • San Marcos — Icod de los Vinos
  • El Socorro — Los Realejos
  • La Arena - Mesa del Mar — Tacoronte
  • Bajamar — La Laguna
  • Arenisco — La Laguna
  • Jover — La Laguna
  • La Jaquita — Guía de Isora
  • San Juan — Guía de Isora

Así queda el reparto de Banderas Azules por Islas

El reparto de Banderas Azules en playas deja este año seis distinciones en Lanzarote, 11 en Fuerteventura, 15 en Gran Canaria, 11 en Tenerife, una en La Gomera, seis en La Palma y dos en El Hierro.

En el caso de los puertos deportivos, Canarias alcanza 10 Banderas Azules. Fuerteventura y La Graciosa se estrenan en esta categoría, mientras que Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife suman nuevas distinciones.

En la provincia de Las Palmas ganan Bandera Azul el puerto de Gran Tarajal, en Tuineje; el de Las Nieves, en Agaete; el puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa; y los puertos de Playa Blanca, en Yaiza, y Órzola, en Teguise.

Noticias relacionadas y más

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de Garachico recibe una nueva distinción, lo que eleva a dos el número de puertos tinerfeños reconocidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna
  2. El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
  3. El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
  4. La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria
  5. Cierre total de la carretera de Bajamar por obras de emergencia: la TF-13 se corta la noche del 4 al 5 de mayo
  6. El periodismo de Tenerife se despide de José Antonio Pardellas, uno de sus referentes: 'Promocionó a las Islas más allá de la expresión una hora menos en Canarias
  7. La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla
  8. El guachinche de Tenerife que conquista por su entorno natural y su vermú casero: solo abre dos días a la semana

El turismo de negocios crece casi un 2% en Tenerife y genera un impacto económico de 435 millones

El turismo de negocios crece casi un 2% en Tenerife y genera un impacto económico de 435 millones

Científicos denuncian una estrategia engañosa de ecoblanqueo en el proyecto Underwater Gardens de Tenerife: "Punta Blanca no se toca"

Científicos denuncian una estrategia engañosa de ecoblanqueo en el proyecto Underwater Gardens de Tenerife: "Punta Blanca no se toca"

Los Cristianos pierde su Bandera Azul y deja a Tenerife con 11 playas reconocidas

Los Cristianos pierde su Bandera Azul y deja a Tenerife con 11 playas reconocidas

Adiós a las llamadas spam: la Policía Nacional da la clave a los tinerfeños para acabar con ellas en cinco minutos

Adiós a las llamadas spam: la Policía Nacional da la clave a los tinerfeños para acabar con ellas en cinco minutos

Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media

Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media

Ser madre en Canarias: un título "deseado" que se pospone cada vez más

Ser madre en Canarias: un título "deseado" que se pospone cada vez más

Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

El Hospital del Sur de Tenerife: once empresas optan a redactar el proyecto de reforma y ampliación

El Hospital del Sur de Tenerife: once empresas optan a redactar el proyecto de reforma y ampliación
Tracking Pixel Contents