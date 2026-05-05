Los Cristianos pierde su Bandera Azul y deja a Tenerife con 11 playas reconocidas
La playa del sur de Tenerife se ha convertido en la única playa canaria que pierde el distintivo en 2026, mientras Lanzarote recupera cuatro banderas, Fuerteventura suma Corralejo Viejo y Gran Canaria incorpora Las Burras
La playa de Los Cristianos, en Arona, ha perdido este 2026 su Bandera Azul, el distintivo internacional que reconoce la calidad ambiental, los servicios, la seguridad y la gestión de los arenales. Se trata de la única playa de Canarias que pierde este año el reconocimiento, según los datos publicados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).
Después de la salida de Los Cristianos, Tenerife contará en 2026 con 11 playas reconocidas con Bandera Azul. La isla mantiene una presencia relevante en el listado, aunque pierde uno de sus distintivos más visibles en el sur, en una playa urbana de gran peso turístico y social, situada junto al puerto y rodeada de actividad comercial, alojativa y de restauración.
¿Qué supone perder la Bandera Azul?
La Bandera Azul es un reconocimiento voluntario y anual. Las playas deben presentarse a la convocatoria y cumplir una serie de condiciones evaluadas por el jurado. Entre los requisitos figuran la calidad excelente del agua de baño, los servicios de salvamento, la información ambiental, la accesibilidad y el cumplimiento de la normativa de costas.
Adeac explica que el motivo más habitual para no conseguir el distintivo es no alcanzar la calificación de calidad excelente en las aguas de baño. También pueden influir otros factores, como incumplimientos vinculados a la Ley de Costas, exceso de ocupación o instalaciones no autorizadas.
Canarias suma 62 Banderas Azules en total
Canarias alcanza este año 62 Banderas Azules, repartidas entre 52 playas y 10 puertos deportivos. La cifra supone un incremento de once distintivos respecto a 2025 y confirma la mejora del Archipiélago dentro de este programa de certificación ambiental.
En el caso de las playas, las Islas suman cinco reconocimientos más que el año anterior. Los distintivos se distribuyen en 29 municipios. En los puertos deportivos, el crecimiento es mayor, con diez galardones, seis más que en la edición anterior.
Por provincias, Las Palmas recibe 32 Banderas Azules en playas y ocho en puertos deportivos, repartidas entre Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el balance es de 20 playas reconocidas y dos puertos deportivos, ambos en Tenerife.
Esta es la lista de Banderas Azules de Tenerife
Tras la pérdida de Los Cristianos, las playas de Tenerife con Bandera Azul en 2026 son:
- Las Vistas — Arona
- El Duque Sur — Adeje
- Torviscas — Adeje
- San Marcos — Icod de los Vinos
- El Socorro — Los Realejos
- La Arena - Mesa del Mar — Tacoronte
- Bajamar — La Laguna
- Arenisco — La Laguna
- Jover — La Laguna
- La Jaquita — Guía de Isora
- San Juan — Guía de Isora
Así queda el reparto de Banderas Azules por Islas
El reparto de Banderas Azules en playas deja este año seis distinciones en Lanzarote, 11 en Fuerteventura, 15 en Gran Canaria, 11 en Tenerife, una en La Gomera, seis en La Palma y dos en El Hierro.
En el caso de los puertos deportivos, Canarias alcanza 10 Banderas Azules. Fuerteventura y La Graciosa se estrenan en esta categoría, mientras que Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife suman nuevas distinciones.
En la provincia de Las Palmas ganan Bandera Azul el puerto de Gran Tarajal, en Tuineje; el de Las Nieves, en Agaete; el puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa; y los puertos de Playa Blanca, en Yaiza, y Órzola, en Teguise.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de Garachico recibe una nueva distinción, lo que eleva a dos el número de puertos tinerfeños reconocidos.
- Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
- La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria
- Cierre total de la carretera de Bajamar por obras de emergencia: la TF-13 se corta la noche del 4 al 5 de mayo
- El periodismo de Tenerife se despide de José Antonio Pardellas, uno de sus referentes: 'Promocionó a las Islas más allá de la expresión una hora menos en Canarias
- La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla
- El guachinche de Tenerife que conquista por su entorno natural y su vermú casero: solo abre dos días a la semana