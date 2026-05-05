Científicos denuncian una estrategia engañosa de ecoblanqueo en el proyecto Underwater Gardens de Tenerife: "Punta Blanca no se toca"

Una coalición de más de veinte investigadores de instituciones académicas de primer nivel, entre las que destacan la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el CSIC, ha alzado la voz este martes contra el proyecto Ocean Citizen y Underwater Gardens. Los expertos denuncian que la iniciativa, que pretende intervenir el litoral de Punta Blanca, carece de rigor técnico y utiliza la apariencia de restauración ecológica para encubrir lo que definen como un modelo de "extractivismo con mejor imagen".

En una declaración pública sin precedentes, catedráticos y doctores en ecología marina y biología de la conservación alertan por "greenwashing científico" y denuncian el uso de logotipos universitarios y acrónimos europeos para conferir una falsa legitimidad técnica a la propuesta. Según los firmantes, este fenómeno es especialmente grave porque instrumentaliza la credibilidad de la ciencia para beneficiar a estructuras de negocio privadas bajo la fachada de un consorcio de investigación, dañando la reputación social del sector académico.

Los expertos identifican señales de alerta críticas, como el hecho de que el proyecto prometa una restauración sin haber diagnosticado previamente las causas reales de la degradación en la zona de intervención. Además, denuncian que, aunque se presenta como una acción temporal, el contrato incluye una cláusula explícita que permitiría que las estructuras de hormigón instaladas en el fondo marino no sean retiradas nunca, alterando el ecosistema de forma permanente.

Jordi Van Oostenryck, director de comunicación de Underwater Gardens / Arturo Jiménez

Asimismo, los científicos alertan de que el método de trasplante propuesto para las especies marinas no cuenta con ningún precedente científico validado en las condiciones específicas de Canarias. A esto se suma una crítica a la financiación pública europea que, en la práctica, sostiene estructuras de negocio de una empresa que actúa simultáneamente como socia del consorcio y solicitante de la concesión, todo ello bajo un proceso de participación comunitaria que tildan de superficial y excluyente con la ciudadanía local.

La conexión con el "Parque Temático" y la elusión ambiental

Las alegaciones presentadas por la plataforma Salvar Punta Blanca revelan que la intervención marina es indisoluble del proyecto terrestre tramitado ante el Cabildo de Tenerife. La documentación oficial del promotor compara la iniciativa con centros como Loro Parque o Siam Park, con una facturación estimada superior a los 25 millones de euros anuales.

La comunidad científica y los colectivos ciudadanos denuncian que el proyecto se ha fragmentado en dos procedimientos distintos (uno ante el Ministerio de Transición Ecológica y otro ante el Cabildo) para eludir una evaluación de impacto ambiental conjunta. Esta estrategia administrativa simplificaría el trámite de un complejo turístico-recreativo disfrazado de ciencia.

Defensa del patrimonio natural de Guía de Isora

Para los expertos y activistas, el litoral de Guía de Isora no debe ser transformado en una atracción turística bajo premisas falsamente ecologistas. «Si el diagnóstico no es honesto y los beneficiarios reales no son el ecosistema y la comunidad local, entonces no es restauración», concluye la declaración de los investigadores.

Bajo el lema "Punta Blanca no se toca", la plataforma ciudadana y el sólido respaldo científico exigen la paralización de una iniciativa que consideran una amenaza directa al patrimonio natural colectivo de Tenerife, instando a las administraciones competentes a realizar un escrutinio independiente y riguroso de los intereses económicos que subyacen en Underwater Gardens.