La Audiencia Nacional descarta las medidas urgentes que pidió el Cabildo sobre el silo de Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Nacional descarta las medidas cautelares urgentes que pidió el Cabildo de Tenerife para evitar el derribo del antiguo silo de grano del puerto de Santa Cruz. El alto tribunal opta por abrir una pieza separada para estudiar si es adecuado adoptar la solicitud de la institución insular -una vez que se escuche a la Autoridad Portuaria en el plazo de tres días-. Será una decisión ante la que no cabe la presentación de recurso alguno.

El Cabildo justificó la conservación del edificio en que fue construido en 1965, en el marco de la Red Nacional de Silos y Graneros, con la finalidad de hacer frente, tanto a situaciones de desabastecimiento, como para regular coyunturas de sobreproducción y de intervención en el mercado triguero.

La argumentación del Cabildo

"El silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife -el único que queda en España- se erige como una de las mejores representaciones del patrimonio industrial inmueble de la Isla, constituyendo un bien con valores sobresalientes y excepcionales en el contexto del Archipiélago canario", señala la argumentación de la Corporación insular para evitar el derribo.

No obstante, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordó suspender la licitación de la demolición en tanto se esclareciera la calificación del silo como Bien de Interés Cultural (BIC), un trámite que inició el Ministerio de Cultura el pasado mes de abril.