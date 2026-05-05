La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife

El tiempo en Tenerife para este miércoles estará marcado por una jornada algo más nubosa, con temperaturas en descenso y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la tarde. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el norte de la isla concentrará la mayor nubosidad, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos al inicio del día, tendiendo a nubosos a partir del mediodía.

La previsión apunta a un ambiente más fresco, especialmente en zonas de interior, donde el descenso térmico podría ser moderado e incluso localmente notable. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 19 grados de mínima y los 23 de máxima.

El viento también será uno de los elementos destacados de la jornada. Soplará moderado del nordeste, con brisas en las costas del oeste. En las cumbres centrales, la Aemet prevé viento moderado de componente oeste.

Tenerife: más nubes en el norte y lluvias débiles en el este

En Tenerife, el día comenzará con predominio de cielos nubosos en el norte. En el resto de la isla, la mañana será más abierta, aunque la nubosidad irá aumentando desde el mediodía.

Las lluvias, si aparecen, serán en general débiles, dispersas y ocasionales. La mayor probabilidad se concentrará en zonas de interior de la vertiente este, especialmente durante la segunda mitad del día.

No se espera un episodio de precipitaciones generalizadas, pero sí un miércoles más variable que jornadas anteriores, con más nubes y un ambiente menos cálido en medianías y zonas altas.

Las temperaturas bajarán ligeramente en las costas y de forma más clara en el interior. En algunos puntos de medianías o zonas altas, el descenso podría notarse más durante las horas centrales del día.

La Gomera, La Palma y El Hierro: más nubes y posibles lluvias débiles

En las islas occidentales, la jornada estará marcada por la nubosidad, el viento moderado del nordeste y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en zonas de interior.

La Palma será la isla con mayor probabilidad de lluvia, con cielos nubosos y chubascos dispersos por la tarde en áreas interiores. En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

En La Gomera y El Hierro, predominarán los cielos nubosos en el norte, mientras que en el resto de zonas la nubosidad irá aumentando desde el mediodía. Las temperaturas bajarán ligeramente en las costas y de forma más notable en el interior. Las máximas previstas son de 23 grados en San Sebastián de La Gomera y 18 en Valverde.

Resto del Archipiélago: intervalos nubosos y viento del nordeste

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, aunque habrá más nubes en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve.

En Gran Canaria, predominarán los cielos nubosos en el norte y también en el este durante la tarde, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en costas, pero bajarán en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan entre 18 y 22 grados.

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En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada tendrá intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste. En Arrecife, los termómetros estarán entre los 16 y los 23 grados, mientras que en Puerto del Rosario oscilarán entre los 17 y los 22 grados.