Adiós a las llamadas spam: la Policía Nacional da la clave a los tinerfeños para acabar con ellas en cinco minutos

En horario laboral, descanso o disfrutando en familia, nunca sabes cuando vas a recibir una llamada publicitaria. El problema no es una llamada puntual, es el asedio contante de llamadas diarias que pese a ser tajante y no dedicarles tiempo ellos insisten que escuches la oferta que tiene para ti. Muchos son los ciudadanos que toman la decisión de bloquear los números de teléfono, aunque la realidad es que te deshaces de uno y aparece otro, así contantemente.

La Policía Nacional ha lanzado la solución al problema de la mayoría de ciudadanos y ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales cómo poner fin a las llamadas publicitarias en tan solo cinco minutos.

¿Cómo acabar con ellas?

"Si recibes llamadas de publicidad, no tienes que tolerarlas, existen formas de pararlas. En España existen dos herramientas para proteger tu privacidad, la lista Robinson y la lista Stop Publicidad. Si te apuntas a la Lista Robinson, las empresas no podrán contactarte por teléfono. Si te apuntas a la Lista Stop Publicidad tampoco podrán hacerlo por email o por correo postal. Ambas son totalmente gratuitas, solo tienes que entrar en su página web y registrarte. En menos de 5 minutos lo tienes hecho", explica la agente de la Policía Nacional.

Sin embargo, los ciudadanos deben tener en cuenta que las empresas tiene un mes para actualizar sus bases de datos, por lo que es posible que durante ese periodo todavía recibas alguna llamada.

"Recuerda, si una empresa te llama después de estar inscrito está incumpliendo la ley y podrás denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos", confirma.

Apuntarse en estas listas es muy sencillo

Inscribirse en la lista Robinson es gratuito y se creó con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a evitar la publicidad de empresas a las que no hayas dado tu consentimiento para que te envíen publicidad. Funciona para publicidad por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS. Una vez inscrito, solo podrán enviarte publicidad las empresas a las que hayas dado tu consentimiento

Según la página web oficial, "apuntarte es rápido y sencillo, sólo debes pulsar el botón "APÚNTATE EN LA LISTA" y seguir las instrucciones. Tras cumplimentar el formulario, recibirás un correo electrónico con un enlace para verificar tu registro y, tras pulsar sobre él, podrás introducir los canales por los que no quieres recibir publicidad, como tus números de teléfono o tu dirección de correo electrónico".

La lista Stop Publicidad, también es gratuita y tiene el mismo objetivo. "Una lista de exclusión publicitaria voluntaria en la que las personas pueden inscribirse gratuitamente con el fin de evitar recibir publicidad no deseada", explican.

"Lista Robinson + Stop Publicidad = tu escudo gratuito contra el spam", confirma la Policía Nacional.