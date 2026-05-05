El acceso al Polígono Industrial de Valle de Güímar gana en fluidez

El Cabildo de Tenerife ha concluido las obras que han desbloqueado el colapso en los accesos al Polígono Industrial Valle de Güímar, beneficiando a los más de 70.000 vehículos que transitan la zona diariamente. Con una inversión de 3 millones de euros, esta actuación ha permitido eliminar los atascos y mejorar la movilidad, lo que era una demanda histórica para los municipios afectados, es decir, Arafo, Güímar y Candelaria, y el polígono industrial.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, apuntó durante la visita de inauguración que “este proyecto ha resuelto un problema histórico de tráfico en una zona con una actividad económica intensiva donde trabajan más de 5.000 personas y circulan 3.000 vehículos por hora, lo que hacía que las retenciones fueran una constante.

La obra incluye la creación de carriles directos, nuevos ramales y el ensanchamiento de las rotondas en los enlaces con la autopista TF-1, incrementando la capacidad de las vías y permitiendo una circulación más fluida.

Rosa Dávila estuvo acompañada por los consejeros de Movilidad y Carreteras, Eulalia García y Dámaso Arteaga, respectivamente. García dijo que la obra “ha tenido un impacto directo y positivo sobre la competitividad del polígono y sobre el desarrollo del sector económico de Tenerife”.

Imagen general de los enlaces del Polígono Industrial del Valle de Güímar. / El Día

“Gracias a esta obra, hemos conseguido dar capacidad al enlace. De hecho, empresas que antes no se querían instalar en la zona por el problema de tráfico ahora pueden hacerlo con la seguridad de que el acceso será mucho más fluido”, afirmó García.

También estaban en el acto el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González; Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, el primer teniente de alcalde de Candelaria, Jorge Baute, así como Ramón Villalba, por la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar, que alberga a más de 300 empresas que han venido demandando una movilidad más fluida.

Colaboración institucional

“Esta obra es el resultado de una colaboración extraordinaria entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos presentes”, apuntó la presidenta, quien destacó que, ante la problemática existente, el Cabildo propuso al Gobierno de Canarias un proyecto que los empresarios locales habían planteado, que “era desgajar del tercer carril esta obra y que el Cabildo se encargara de ejecutarla directamente”.

Para Dávila, este es “un claro ejemplo de intervención exitosa en la que hemos colaborado todas las partes para eliminar los atascos, mejorar la capacidad del enlace y aliviar los problemas de tráfico”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, charla con el representantes de los empresarios de la zona. / El Día

“El mensaje es claro: no tiramos la toalla. Seguimos trabajando y abordando de forma gradual los desafíos del tráfico en Tenerife. Ejemplos como este nos impulsan a seguir trabajando, a seguir colaborando y a seguir escuchando a quienes sufren los atascos para implementar soluciones efectivas y exitosas”, añadió la presidenta insular.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explicó que los trabajos se han centrado en los enlaces de Arafo y se han desarrollado por fases. “La primera fase se completó el año pasado y los resultados son visibles. Hay menos congestión, más seguridad y desplazamientos más ágiles para los 70.000 vehículos que pasan por aquí a diario, siendo 5.000 de ellos camiones, tráilers y otros vehículos pesados”.

La intervención, detalló la consejera, incluye la creación de nuevos carriles directos y la ampliación y reconfiguración de las glorietas de acceso al Polígono. “Todas estas medidas han desbloqueado uno de los principales nudos de tráfico de la isla, facilitando los desplazamientos este recinto industrial, que alberga 300 empresas”.

Movilidad

Ramón Villalba, representante de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar, ha destacado la importancia de la reciente intervención en los accesos a los recintos industriales, que ha puesto fin a un problema de movilidad y colapso histórico.

“Lo que antes era un auténtico colapso, con incidencias constantes en los transportes y horarios, se ha solucionado de manera urgente y eficiente gracias a la colaboración entre las administraciones”, dijo, agradeciendo al Cabildo insular “su capacidad para llevar a cabo esta obra en un tiempo récord».

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto con cargos del Cabildo y de otras instituciones. / El Día

Además, subrayó que la solución realizada “ha superado las expectativas”, señalando que desde su inauguración no se han registrado atascos ni incidencias. «Es un éxito rotundo para las empresas de la zona, que ahora experimentan una mayor fluidez en el acceso, tanto para los trabajadores como para el transporte de mercancías», añadió.

El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González, precisó que esta obra “ha sido ejecutada en un tiempo record; que se va a amortizar”, a la vez que expresó que hay que prepararse para la futura ampliación del polígono, que va a implicar desarrollo económico en la comarca del sur, por lo que felicitó a la presidenta del Cabildo, por entender que “la movilidad era un tema clave para la isla de Tenerife”.

«Intervenciones en 10 enlaces» Rosa Dávila esbozó además que, a través de la colaboración entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, se han realizado intervenciones en 10 enlaces en toda la isla. “En lugares como Las Chafiras o San Isidro, hemos trabajado en soluciones que reducen los tiempos de desplazamiento y que están teniendo un impacto muy positivo”. “No nos conformamos con las grandes obras que se están realizando, como los terceros carriles en las autopistas del norte y sur”, dijo, «no podemos esperar 20 años para que se ejecuten las grandes obras. Mientras tanto, hemos logrado resolver problemas como este en un año, con una inversión de 3 millones de euros”. “Agradezco al Gobierno de Canarias su colaboración y haber entendido que esta intervención no podía esperar. No podemos retrasar ni un minuto las soluciones para mejorar la movilidad de Tenerife y la calidad de vida de miles de tinerfeños y tinerfeñas que salen cada día a la carretera. Esta actuación es un ejemplo de que hay soluciones reales y tenemos que aplicarlas”, expresó la presidenta.

Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, agradeció al Cabildo y al Gobierno de Canarias “por darle sentido a una demanda histórica de tantos años” donde confluían turismos y vehículos pesados en “este polígono industrial que es el pulmón de los tres ayuntamientos, y que es tan importante para los tres municipios”.

El alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, precisó que esta inauguración es “un ejemplo de la buena sintonía de los ayuntamientos del Valle con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, este era uno de los grandes problemas de movilidad que teníamos”, a la vez que indicó que hay buena sintonía con respecto a otros problemas que se tienen de movilidad en su municipio, en los que se está trabajando.

El primer teniente de alcalde de Candelaria, Jorge Baute, señaló que esta actuación permite dar respuesta a los numerosos problemas de retenciones. En este sentido, destacó que “hemos conseguido, con la suma de todas las administraciones, dar un paso importantísimo, y esto no se va a quedar aquí”, ya que se trabaja en la mejora de otros puntos como el polígono de Lomo del Caballo, con el objetivo avanzar en la movilidad de un enclave estratégico para Tenerife.

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La obra se integra en la Estrategia insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, que identifica los principales puntos críticos de tráfico para actuar sobre ellos de forma quirúrgica y ofrecer soluciones rápidas y eficientes. En este marco se encuentran intervenciones como las obras de mejora en los accesos a El Médano y San Isidro; el desarrollo de los carriles Bus VAO en la TF-1 y la TF-5; o el tercer carril de Guamasa, que se desarrollará en colaboración con el Gobierno de Canarias.