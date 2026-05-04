Tenerife se prepara para el papa: máxima alerta de seguridad en la fase crítica de la visita de León XIV

Canarias se sitúa en el centro del dispositivo de seguridad más complejo de los últimos años. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes la reunión de coordinación para organizar la llegada y estancia del papa León XIV en España, visita que cerrará en Santa Cruz de Tenerife tras su paso por Las Palmas de Gran Canaria. El operativo, que movilizará a más de 13.000 agentes en todo el país, entrará en su fase de mayor riesgo en las islas durante la medianoche del 11 de junio.

Será la primera vez que un sumo pontífice visite Canarias, por lo que ambas capitales de provincia cobrarán un protagonismo logístico fundamental. El plan especial de seguridad, articulado bajo la instrucción 2/2026, integrará de forma estratégica a la Policía Canaria y agentes de las policías locales de varios municipios, quienes trabajarán en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La denominada "fase crítica" en Canarias comenzará oficialmente el 11 de junio, momento en el que llegará León XIV a Gran Canaria. Este nivel de protección máximo se mantendrá hasta que el avión del pontífice abandone el espacio aéreo español el día 12 de junio desde Tenerife.

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, después de la Reunión General de Seguridad para la visita del Papa León XIV que mantenido en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad. / José Luis Roca

Seguridad reforzada y alerta antiterrorista

El dispositivo no solo velará por la integridad del papa, sino que se integrará con el actual Nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista. Marlaska ha subrayado que España es un "referente" en la gestión de eventos de masas, citando la eficacia demostrada en cumbres internacionales previas.

"Tenemos el músculo necesario y preciso para atender todos los eventos. La visita del Papa es prioritaria, pero no irá en detrimento de la vida del resto de ciudadanos", afirmó el ministro tras la reunión en el Pardo. En Madrid coincidirán el sumo pontífice con algunos de los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano.

Puntos clave del dispositivo en Tenerife

El diseño operativo para la isla incluye la gestión de infraestructuras críticas y la movilidad en puntos estratégicos:

Aeropuertos y Puertos: coordinación directa con AENA y ENAIRE para garantizar la seguridad en el espacio aéreo canario.

coordinación directa con AENA y ENAIRE para garantizar la seguridad en el espacio aéreo canario. Inteligencia y Ciberseguridad: participación del CITCO y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad para identificar riesgos de radicalismos o movimientos que pretendan alterar la convivencia.

participación del CITCO y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad para identificar riesgos de radicalismos o movimientos que pretendan alterar la convivencia. Representación Institucional: en la planificación han participado activamente responsables de la Delegación del Gobierno en Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para ajustar el plan a la orografía y necesidades locales.

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La visita concluirá en el archipiélago tras pasar previamente por Madrid y Barcelona, consolidando a Canarias como un escenario de relevancia mundial para la Iglesia Católica en este 2026.