Este es el bocadillo de Tenerife que busca alzarse con el título de mejor bocadillo de España 2026

Hoy se conocerá al bocadillo que se alza con el título de mejor bocata de España. El III Campeonato de España de Bocata llega a su fin en una edición en la que han participado 10 locales de las Islas Canarias. Tras una fase previa que ha movilizado a más de 112.000 votantes, un total de 15 bocadillos han conseguido clasificarse para la final.

La gran final tendrá lugar en las cocinas de El Puerto del Escondite, ubicado dentro de la Ciudad Financiera del Grupo Santander, en Madrid. Un lugar para disfrutar de un momento decisivo "rodeado de naturaleza y junto a un tranquilo pantalán".

Gran Canaria y Tenerife pelean por el título

En la isla de Gran Canaria el establecimiento Oh My Boc es quien se postula para alzarse con el reconocimiento con un bocadillo elaborado con pan de chapata, contramuslo de pollo con especias, romero, alioli casero, cebolla caramelizada y queso cheddar.

Mientras que en Tenerife, más concretamente en San Cristóbal de La Laguna, la Cafetería Los Majuelos homenajea la tradición canaria con "Origen", un bocadillo con pollo desmenuzado en escabeche, queso flor, rúcula, mermelada de pimiento, pepinillo agridulce y alioli de ajo asado.

La decisión final la tiene el jurado

La gran final del III Campeonato de España de Bocata contará con un jurado de primer nivel, formado por algunos de los nombres más reconocidos de la gastronomía nacional y periodistas gastronómicos. Entre los expertos que decidirán al ganador se encuentran chefs con Estrella Michelin como Julián Mármol (Yugo The Bunker) y Óscar Velasco (VelascoAbellá), a los que se suman figuras destacadas como Sacha Hormaechea y Pipo Paniceres, del Grupo Paraguas.

La elección se realizará mediante una cata a ciegas, en las que se evaluaran aspectos clave como la calidad del pan, la combinación del relleno, la presentación y el sabor. El bocadillo que más impresione y cumplan con los requisitos será el elegido como el Mejor Bocata de España 2026.