El proyecto de Los Silos para renovar el alumbrado, el mejor de Canarias

El Ayuntamiento de Los Silos aprobó el proyecto de renovación del alumbrado público del municipio con una inversión de 2,1 millones de euros. Junto con la construcción del auditorio municipal, se trata del proyecto más ambicioso del año. El Gobierno local anuncia que los trabajos comenzarán antes del verano, con una duración de nueve meses y con el propósito de de optimizar el servicio mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo. La empresa encargada de ejecutar las obras será seleccionada a través de un proceso de licitación que estará abierto hasta el día 26 .

Esta renovación del alumbrado público no solo contribuirá a mejorar la seguridad y la sostenibilidad del municipio, «sino que también posiciona a Los Silos como un referente en el uso de tecnologías avanzadas», apunta el equipo de gobierno. El proyecto fue seleccionado entre los cinco mejores a nivel nacional y el primero en el ámbito regional en el marco del programa de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), lo que refrenda su calidad y relevancia.

La modernización del alumbrado público será completamente innovadora y apuesta por una iluminación 100% led y solar. Esta transición no solo reducirá el consumo energético y las emisiones de CO2, sino que también se enfocará en la eficiencia energética, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Otro aspecto relevante es que, gracias a la implementación de un sistema de control inteligente y a la instalación de luminarias de alta eficiencia, el municipio dará un paso importante hacia la sostenibilidad, asegurando que toda la iluminación pública de Los Silos sea más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, señala que «este proyecto marca un hito para el municipio. Renovar el alumbrado público no solo contribuirá a reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, sino que también mejorará la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos, generando un ahorro en el consumo tanto a corto como a largo plazo». La regidora silense destaca y agradecemos el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y la colaboración con las empresas locales para hacer posible este avance, «que refuerza nuestro compromiso con un municipio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente».

Por su parte, el Concejal de Infraestructuras de Los Silos, Francisco Antonio Sosa, indica que «la renovación del alumbrado público es uno de los principales motores de la modernización de nuestras infraestructuras». A su juicio, este proyecto, impulsado por el IDAE, «no solo mejora la eficiencia energética de Los Silos, sino que nos posiciona como un municipio pionero en el uso de tecnologías avanzadas como la telegestión». Sosa sostiene que este paso hacia la sostenibilidad «es fundamental para construir un futuro más inteligente y responsable.»

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El proyecto forma parte de la estrategia integral del Ayuntamiento de Los Silos para avanzar hacia un modelo de ciudad más eficiente, sostenible y conectado, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Con la ejecución de esta iniciativa, el municipio no solo moderniza su infraestructura energética, sino que también se consolida como un referente en la mejora de la sostenibilidad urbana, concluye el Gobierno municipal que lidera Carmen Luz Baso.