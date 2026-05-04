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La predicción de la Aemet en Tenerife para hoy, lunes: subida de temperaturas desde primera hora

El día arranca en Canarias con cielos despejados y ambiente más cálido en medianías y zonas altas

Mapa de temperaturas del lunes

Mapa de temperaturas del lunes / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El tiempo en Tenerife este lunes comienza con cielos poco nubosos y ambiente estable, en una jornada que estará marcada por el ascenso de las temperaturas en buena parte del archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología, no se esperan fenómenos adversos y dominará la tranquilidad meteorológica.

Desde primeras horas, Tenerife presenta cielos mayoritariamente despejados, con algunos intervalos nubosos en el nordeste. A medida que avance el día, podrían aparecer nubes de evolución en zonas del interior, sin mayores consecuencias.

Las temperaturas irán en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías, cumbres y vertiente norte, mientras que en la costa se mantendrán más estables. En Santa Cruz de Tenerife, la jornada se moverá entre los 19 y 24 grados.

El viento sopla flojo a moderado del este, con tendencia a intensificarse en el sur a últimas horas, mientras que en cumbres será de componente suroeste y ganará intensidad por la tarde.

Canarias: jornada tranquila con pocas nubes

En el conjunto de Canarias, el día arranca con predominio de cielos poco nubosos, aunque con intervalos en el norte y este de las islas a primeras horas.

En Gran Canaria, se mantendrán algunas nubes bajas en el norte, mientras que en el resto predominará el sol. En las islas occidentales, como La Palma, La Gomera y El Hierro, podrán aparecer nubes en el interior durante la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada será mayoritariamente despejada, con temperaturas suaves y ligera tendencia al alza.

En el mar, se mantienen condiciones de marejadilla, con mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro.

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En definitiva, la AEMET confirma un lunes estable en Tenerife, con más sol y temperaturas en ascenso en todo el archipiélago.

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