Qué pasará con las clases en Tenerife el día de la visita del papa León XIV

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias trabaja con un primer escenario de suspensión de clases por zonas durante la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife, prevista para los días 11 y 12 de junio. La decisión, sin embargo, todavía no está cerrada y dependerá de la agenda oficial definitiva del pontífice en Canarias.

El consejero de Educación, Poli Suárez, explicó este lunes que su departamento necesita conocer con precisión los desplazamientos del papa, los posibles cortes de tráfico, los lugares en los que permanecerá durante su estancia y el impacto que todo ello pueda tener en la movilidad de alumnos, docentes y familias.

La visita forma parte del viaje apostólico de León XIV a España, previsto del 6 al 12 de junio de 2026, según la Conferencia Episcopal Española. El programa completo, no obstante, está pendiente de que se conozca de manera oficial.

La suspensión de las clases, pendiente de León XIV

Suárez insistió en que Educación no quiere adoptar una medida generalizada sin antes analizar el alcance real del dispositivo. “Lo fácil es suspender las clases” en toda Canarias, señaló, antes de preguntarse qué efecto tendría esa decisión si otros servicios esenciales, como la actividad sanitaria o judicial, funcionan con normalidad.

El consejero indicó que la suspensión por zonas es la opción más avanzada, aunque el Gobierno esperará a conocer la agenda definitiva de León XIV en Canarias, prevista para esta semana, antes de tomar una decisión formal.

Gran Canaria y Tenerife, los puntos clave del dispositivo

La visita del pontífice tendrá especial incidencia en Gran Canaria y Tenerife, las dos islas incluidas en la agenda prevista. En el caso de Gran Canaria, el análisis no se limitará únicamente a las zonas por las que pueda pasar el papa León XIV. Educación también tendrá en cuenta los desplazamientos diarios de estudiantes y profesores desde municipios alejados de la capital.

Suárez citó ejemplos como La Aldea de San Nicolás, el norte de Gran Canaria, Mogán, Telde o Ingenio, desde donde cada día se mueve parte de la comunidad educativa hacia otros puntos de la isla. Por eso, defendió que la decisión debe tomarse con rigor y no solo en función del lugar exacto en el que se celebren los actos.

En Tenerife ocurrirá algo similar. La Consejería tendrá que valorar cómo afectan los movimientos del pontífice, los cortes de tráfico y las medidas de seguridad a los centros situados en las zonas de mayor presión de movilidad.

Movilidad y seguridad, los dos factores principales

El Gobierno de Canarias quiere evitar que la actividad lectiva contribuya a complicar la movilidad durante unas jornadas en las que se prevé un importante despliegue de seguridad. La llegada del papa León XIV obligará a coordinar dispositivos entre administraciones, fuerzas de seguridad, transportes y servicios públicos.

“Buscaremos la mejor solución para que la movilidad y, sobre todo, la seguridad, no se ponga en jaque”, afirmó Suárez. Esa frase resume el criterio principal de Educación: minimizar el impacto en los desplazamientos sin aprobar una suspensión general si no resulta necesaria.