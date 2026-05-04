El investigador Carlos García rastrea las huellas de dos personajes históricos de Tenerife

Es lo que en Canarias se conoce como un culo inquieto cuando de lo que se trata es de excavar en la historia de costumbres, lugares, personajes... Identidades como las de Benjamín Sosa y Lugo o Mariano Murga Villalonga, que han caído en las redes literarias de Carlos García (Santa Cruz de Tenerife, 1948) para iluminar la biografía de dos ciudadanos del área metropolitana de Tenerife que, sin hacer demasiado ruido, dejaron una huella que hoy es fácilmente reconocible por parte de los habitantes de la Isla. Y es que el doctor García, exmédico del CDTenerife, es un autor de los que le gusta «buscar cinco pies al gato» para saciar su voraz curiosidad por las raíces musicales [fue durante años integrante de Los Sabandeños] y folclóricas:«Es el género que más me llama la atención y al que he dedicado ya treinta y pico publicaciones», cuenta el narrador del barrio de Duggi o El Monturrio.

¿Quién es el protagonista de las páginas de Benjamín Sosa y Lugo. Una mirada a la vida y obra de un artista desconocido? Fue un pintor y artesano que vivió en Tenerife entre 1882 y 1960 con una trayectoria "algo desconocida, pero altamente recomendable", señala el ganador de los premios periodísticos Leoncio Rodríguez y Antonio Rumeu de Armas convocados por EL DÍA. "No fue un pintor académico [de los de caballete y exposiciones], sino un artesano, decorador, restaurador, muralista, alfombrista...", enumera García sobre el creador que se hizo cargo de una reforma integral del primer templete de madera que se instaló en la Plaza del Cristo de La Laguna [obra de José Felipe de la Rosa firmada en 1879] por encargo del ayuntamiento.

Acaba de presentar dos trabajos literarios dedicados a Benjamín Sosa y Lugo y Mariano Murga Villalonga, personajes relevantes de LaLaguna y Santa Cruz de Tenerife cuya actividad ha ‘retratado’ Carlos García en un par de proyectos avalados por del Centro Popular de la Cultura Canaria

Una producción amplia y dispersa

El historiador santacrucero destaca en el libro que se presentó el jueves en la sede del Centro de la Cultura Popular Canaria la «enorme versatilidad de un hombre con una obra muy amplia y dispersa», comenta en referencia a las pinturas que decoran la platea del Teatro Leal lagunero, las intervenciones que llevó a cabo en las iglesias de La Concepción, Santo Domingo o San Agustín de La Orotava o en una pequeña capilla de Rodríguez Moure localizada en la calle Anchieta cuyas puertas ya sólo se abren el 3 de mayo, es decir, ayer: el Día de la Cruz.

" Benjamín Sosa y Lugo no fue un pintor académico, sino un artesano, decorador, restaurador, muralista, alfombrista..." Carlos García — Médico, investigador y escritor

Reivindicar su obra

Tanto Benjamín Sosa y Lugo como Mariano Murga Villalonga «son personas que han aportado cosas muy interesantes a la sociedad de Tenerife», el cirujano de dos obras, que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, que buscan «iluminar y reivindicar lo que en su momento hicieron».

Mariano Murga Villalonga y su esposa, Julia Ruiz de Arteaga Benítez. / Colección Guillermo de la Barrera / Cedida

Sosa y Lugo, por ejemplo, fue alfombrista en los Corpus Christi de La Orotava y de La Laguna pero, a su vez, trabajó como muralista por encargo. En el casco histórico de Aguere existen dos ejemplos de esa producción de muros adentro. "Unos están en una casa de la calle San Agustín del siglo XVIII y miden tres por dos metros y pico... Son muy llamativos, igual que los de la Casa Albar", subraya de una investigación cuyo origen hay que conectarlo con una publicación de 2023 que tiene como título Historias en torno al Santísimo Cristo de La Laguna.

Una búsqueda en la que fueron decisivas unas conversaciones que mantuvo con Alejandro Togores, artista, periodista y nieto de Benjamín Sosa y Lugo. "Él fue quien me facilitó mucha de la información que hay en este libro". Entre los datos que aparecieron en ese intercambio de diálogos destaca la realización de la decoración interior de la capilla de las Siervas de María que se localiza frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Un fotógrafo 'amateur' del arma de Caballería

En la capital santacrucera, precisamente, se movió como pez en el agua Mariano Murga Villalonga, un militar y fotógrafo de la vieja escuela. Carlos García ya había escrito de él, pero la cantidad de material que recogió fue tan densa que no le cupo en los capítulos de El antiguo Tenerife. La colección de Mariano Murga, cuya firma compartió con Guillermo de la Barreda, familiar de un personaje nacido en Huesca, en el año 1878, y que falleció en la Isla, en 1920. En aquella ocasión contó anécdotas vinculadas con una amplia colección de placas de vidrio estereoscópicas. "A pesar de que para él la fotografía era un hobby, en su colección se encontraron las primeras imágenes en color que se dataron en Canarias, en los años 1915-1916. No tenían demasiada calidad, pero son en color", destaca.

Mariano Murga Villalonga, en su residencia de Santa Cruz de Tenerife. / Colección de Guillermo de la Barreda / Cedida

Un tipo con un 'don de gentes'

Mariano Murga era un militar del arma de Caballería que desembarcó en 1902 en Santa Cruz de Tenerife, que se casó con una hija (Julia) de José Ruiz de Arteaga, dueño de los Almacenes Ruiz Arteaga, y con un don de gente. "Sabía enrollarse y conectaba muy bien con las personas", añade García sobre un personaje que llegó a presidir lo que hoy se conoce como el Real Club Náutico de Tenerife y el Salón Frégoli [que luego evolucionó al Círculo de Bellas Artes de Tenerife], que fue actor y ventrílocuo y que, además, se convirtió en ayudante de campo de seis capitanes generales. "Era un señor con mucha mano izquierda, que caía bien y que murió muy joven", encadena de un amateur de la fotografía que dejó una documentación generosa de esos altos mandos militares del Archipiélago. "Su nieto (Guillermo de la Barrera) custodia más de 300 placas de vidrio, pero su colección de fotos supera las mil imágenes. Es un archivo realmente fantástico [en él hay material revelado] donde se retrata al Santa Cruz de la época... Y es que al igual que Benjamín Sosa y Lugo, Mariano Murga Villalonga es un tipo que nos enseñó otra sociedad que hoy he querido recuperar con estas dos publicaciones», reivindica Carlos García.