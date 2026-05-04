Qué es el hantavirus y por qué se investiga en un crucero que iba rumbo a Canarias

El hantavirus vuelve a estar en el centro de la actualidad después de que tres personas hayan muerto en un crucero que había partido de Argentina con rumbo a Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que ha abierto una investigación para confirmar si se trata de un brote de hantavirus y determinar su alcance mediante estudios epidemiológicos.

El hantavirus no es nuevo, pues se trata de una enfermedad conocida desde hace décadas. En función de la variante, puede provocar desde afecciones renales hasta problemas respiratorios graves.

Cómo se contagia el hantavirus

La principal vía de contagio del hantavirus es el contacto con roedores infectados o con sus secreciones. El virus puede encontrarse en la orina, las heces o la saliva de estos animales.

El riesgo aparece especialmente cuando estos restos se secan y se convierten en polvo que puede ser inhalado. Por eso, uno de los mecanismos más habituales de infección es respirar aire contaminado al limpiar espacios cerrados donde haya habido presencia de ratones.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), también puede producirse contagio al tocar superficies contaminadas y después llevarse las manos a la cara.

¿Se transmite entre personas?

La transmisión entre humanos es muy poco frecuente. En la mayoría de los casos, el origen está en el contacto con roedores infectados. Aun así, se han documentado contagios entre personas.

Síntomas del hantavirus

Los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con una gripe. Entre los más habituales están: la fiebre, el dolor muscular, cansancio, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

En algunos pacientes, la enfermedad avanza rápidamente y afecta al sistema respiratorio. En estos casos pueden aparecer: tos, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho.

El cuadro más grave es el síndrome pulmonar por hantavirus, que puede provocar acumulación de líquido en los pulmones y resultar mortal.

Un ratón en un laboratorio / Verónica Pavés

Una enfermedad poco frecuente pero grave

Aunque el hantavirus es una enfermedad poco frecuente, su evolución puede ser rápida y peligrosa. Las tasas de mortalidad varían según el tipo de virus:

El síndrome pulmonar puede tener una mortalidad cercana al 35%

puede tener una mortalidad cercana al La fiebre hemorrágica con síndrome renal presenta tasas más bajas, entre el 1% y el 15%

No existe un tratamiento específico que cure la infección. Sin embargo, recibir atención médica de manera rápida, aumenta las probabilidades de superar esta enfermedad.