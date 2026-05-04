Descubren en Tenerife una nueva especie de escarabajo
El insecto, llamado Mycetaea tenerifensis, solo se conoce por ahora del Barranco de Lora, en Los Realejos
Tenerife incorpora una nueva especie al inventario mundial de la biodiversidad. Un escarabajo localizado en el Barranco de Lora, en Los Realejos, ha sido descrito para la ciencia con el nombre de Mycetaea tenerifensis.
La especie se considera endémica de Canarias y, por ahora, solo se ha localizado en el Barranco de Lora, en Los Realejos. Los ejemplares se obtuvieron al tamizar suelo bajo una higuera, a unos 400 metros de altitud.
Mycetaea tenerifensis ha sido descrita en un estudio publicado en Zoological Journal of the Linnean Society por Wioletta Tomaszewska, Emmanuel Arriaga-Varela y Karol Szawaryn. La investigación analiza la diversidad y las relaciones evolutivas de la familia Mycetaeidae, un grupo de coleópteros poco conocido fuera del ámbito especializado.
El hallazgo suma una nueva especie endémica a la fauna conocida de Canarias y pone el foco en un grupo, el de los invertebrados, que todavía guarda muchas claves sobre la biodiversidad de las islas. En un territorio marcado por el aislamiento y por una evolución propia, cada especie descrita ayuda a entender un poco mejor la historia natural del archipiélago.
La información sobre Mycetaea tenerifensis está disponible en BIOTA, el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.
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