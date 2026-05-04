El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
La licitación de las obras de redes, alumbrado y servicios básicos tienen un plazo de ejecución de cinco meses y más de 400.000 euros de presupuesto
El Ayuntamiento de Icod de los Vinos construirá 17 viviendas de promoción pública en una parcela municipal de 1.808 metros cuadrados situada en una transversal a la calle Cecilio Montes, céntrica vía que lleva hasta el cementerio y situada al lado del centro de día para mayores de la ciudad del Drago. El Consistorio licita las obras de redes, alumbrado y servicios básicos con un plazo de ejecución de cinco meses y más de 400.000 euros de presupuesto. El período para presentar las ofertas está abierto hasta el próximo día 20 de mayo. Tras estas actuaciones básicas, la Administración icodense cederá la parcela al Cabildo de Tenerife para que ejecute las casas a través del programa Activa Suelo. Se trata de la primera promoción de esta índole en 20 años.
La actuación urbanística también contempla el diseño de una nueva calle, ya que en la actualidad la parcela no tiene ninguna edificación ni tampoco vía de acceso a las construcciones futuras. Por esta nueva calzada, se facilita el tránsito hacia la nueva promoción residencial y a la Cecilio Montes.
Actuaciones necesarias para el nuevo edificio
El proyecto de urbanización del solar señala la necesidad de la mejora de las rasantes para la ejecución de las nuevas calles contempladas, debido a las edificaciones colindantes. Además, se deben modificar una serie de elementos correspondientes a la red de abastecimiento de agua ya existente, para adaptarlos a los cambios a ejecutar en la calle principal de la zona, la Cecilio Montes. La recomendación de los redactores del proyecto es retirar los materiales del suelo y cimentar sobre roca firme tras analizar el origen volcánico del terreno.
El Gobierno municipal recuerda que promueve la creación de vivienda pública, a pesar de no tener competencias, si bien considera que "tenemos la obligación de poner a disposición de quien sí tiene la posibilidad de construirlas, en este caso del Cabildo, suelo público o viviendas que no se están usando en la actualidad y que son de nuestra propiedad", explica.
En este sentido, avanza que la empresa pública Icodemsa está trabajando en la redacción de los pliegos para la licitación de la reforma de las viviendas de Moleiro, situadas en el barrio de Santa Bárbara. Son 58 adosados que se quedaron a medio construir en 2008 y que fueron promovidos por el Ayuntamiento icodense en la etapa del alcalde Cheo Dorta (PSOE). Los proyectos residenciales municipales suman 75 viviendas públicas en este mandato.
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