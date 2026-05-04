La Aemet activa el aviso por viento y posibles lluvias en Tenerife este martes: giro en el tiempo con nubes altas y rachas fuertes
Canarias vivirá una jornada estable en apariencia, pero con cambios por la tarde y viento intenso en zonas clave
El tiempo en Tenerife para este martes estará marcado por una situación estable en líneas generales, aunque con matices importantes a lo largo del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología, predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, pero no se descartan lluvias débiles y ocasionales en algunas zonas, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.
Las temperaturas apenas experimentarán cambios, lo que mantendrá un ambiente suave, mientras que el viento ganará protagonismo en determinadas áreas del archipiélago.
Tenerife: nubes en aumento y posibles lluvias por la tarde
En Tenerife, el día comenzará con cielos mayoritariamente despejados, aunque con presencia de nubes altas. Con el paso de las horas, especialmente por la tarde, crecerán los intervalos nubosos en zonas del interior, sur y este, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas.
Los termómetros se mantendrán estables, con valores entre los 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento del nordeste soplará con intensidad moderada, dejando rachas fuertes en zonas costeras del sureste durante la tarde. En cumbres, el viento será variable, con presencia del suroeste y mayor intensidad en zonas altas.
Resto de Canarias: estabilidad con viento y nubosidad variable
En el conjunto de Canarias, continuará el predominio de cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas y bajas en diferentes momentos del día. En Gran Canaria, se esperan rachas fuertes en costas del noroeste y sureste, mientras que en La Palma, La Gomera y El Hierro podrán aparecer intervalos nubosos en zonas interiores, con baja probabilidad de lluvias débiles.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos poco nubosos con temperaturas estables y viento moderado del nordeste. En el mar, se prevé marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro, en una jornada sin grandes complicaciones marítimas.
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