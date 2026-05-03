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Adiós a cambiar de móvil por culpa de la batería: la UE confirma la medida que beneficiará a los tinerfeños a partir de 2027

La Unión Europea obligará a los fabricantes a que los usuarios puedan sustituir las baterías de los dispositivos electrónicos sin asistencia técnica

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen / NICOLAS TUCAT / AFP

Helena Ros

Helena Ros

La Unión Europea ha dado un paso clave para acabar con uno de los mayores problemas de dispositivos electrónicos, la corta vida de las baterías. A partir de 2027, todos los teléfonos móviles vendidos en territorio europeo deberán cumplir con las nuevas normas que obligaran a los fabricantes a rediseñar sus productos. El objetivo es reducir los residuos electrónicos y alargar la vida útil de los dispositivos.

¿Qué cambios se experimentarán a partir de 2027?

El principal cambio llega con que la sustitución de las baterías las pueda llevar a cabo un usuario, sin necesidad de recurrir a la asistencia técnica. A partir de 2027 el usuario debe poder sustituir la batería de los dispositivos electrónicos como tablets, móviles y otros aparatos electrónicos portátiles. Para ello, los fabricantes que han estado afinando y modernizado la estética de todos estos dispositivos deberán reinventarse e innovar un nuevo acabado que permita sustraer la batería fácilmente.

Aunque muchos usuarios piensen que este cambio puede suponer una vuelta al pasado, los fabricantes crearan nuevos diseños e intentaran mantener el equilibrio entre los móviles más finos y ligeros que han ido sofisticando con el paso de loa años. Por lo que este cambio no significa que los móviles vayan a volver a ser como hace unos años.

Con este cambio, la Unión Europea busca poner fin a la obsolescencia programada y las marcas deberán apostar por productos más duraderos, reparables y sostenibles.

Malos hábitos con el móvil que hacen que tu batería dure menos

Malos hábitos con el móvil que hacen que tu batería dure menos / ED

Un problema desde hace años

La normativa busca que el deterioro de la batería deje de ser el motivo por el cual la sociedad cambiar el dispositivo cada pocos años. Con esta nueva normativa los fabricantes están obligados a ofrecer piezas de repuesto durante al menos 10 años y facilitar manuales de preparación para que cada persona puede repararse el dispositivo en su hogar.

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Además, los dispositivos deben diseñar para que puedan desmontarse con herramientas comunes, lo que permitirá a los usuarios a reparar sus móviles de manera sencilla y económica.

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