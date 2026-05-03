La Rambla de Santa Cruz se llena de color con la festividad de las cruces de mayo

Las flores son las indudables protagonistas de este domingo 3 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. El Día de la Madre se ha venido a sumar a las celebraciones de esta jornada en la que los chicharreros sacan a la calle su maestría para enramar las más variadas especies florales y realizar con ellas vistosas cruces que ahora compiten por ser la mejor y por ser también la protagonista del mayor número de fotografías.

La Rambla de Santa Cruz vuelve un año más a convertirse en un hervidero de gente durante la mañana, ya que muchos aprovecharon para hacer su particular ranking de las cruces más bonitas de este año. Sin duda alguna, la cruz del Club Deportivo Tenerife fue una de las más solicitadas para sacarle fotografías puesto que reciente ascenso a Segunda División aún está muy fresco para muchos, por lo que fue una de las cruces en las que los visitantes realizaron más cola para retratarla.

Fervor

De este modo, los colores blancos y azules estuvieron bien presentes en muchos de estos ornamentos que compiten entre sí para lograr el título de la cruz más bonita. Los pequeños Daniel y Reina fueron dos de los que no dudaron en sacarse una foto con la cruz blanquazul. A ambos les gusta el fútbol, aunque sobre todo a Daniel, que aun durante la mañana seguía celebrando el ascenso de su club de fútbol favorito, para cuyos partidos ya sabe que se va a abonar la próxima temporada.

La cruz del Club Deportivo Tenerife. / Arturo Jiménez

Mientras que el fútbol lo tenía totalmente controlado, lo que no tenía del todo claro era qué se celebraba este domingo, más allá del Día de la Madre. "Es el día de la Cruz", dijo convencido, aunque sin poder aportar mucha más información sobre esta conmemoración que se centra en el aniversario de la fundación de la ciudad. En 2026, la capital celebra así su 532º aniversario y se recuerda, de este modo, el 3 de mayo de 1494, fecha en la que el Adelantado Alonso Fernández de Lugo desembarcó en la costa de Añazo y clavó una cruz de madera para celebrar la misa fundacional.

Homenajes

Otra de las cruces que acaparó mayor número de miradas fue la del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife que participan en el concurso con una cruz elaborada íntegramente con plantas medicinales tradicionales de Canarias y que además homenajea al investigador, recientemente fallecido, Wolfredo Wildpret de la Torre. Esta cruz ha sido confeccionada con trece especies diferentes de plantas medicinales que tratan de resaltar el valor de la flora del Archipiélago y, sobre todo, fomentar el conocimiento por parte de la ciudadanía. Entre las especies elegidas se encuentra la parchita, el bejeque, el aloe vera, la caléndula, la hierbabuena, el tomillo, el orégano, el drago o el verode.

La cruz en recuerdo de Wolfredo Wildpret. / Arturo Jiménez

El homenaje realizado de esta forma a Wolfredo Wildpret surtió su efecto puesto que fueron muchas las personas que se pararon a leer el cartel que acompañaba a esta cruz y descubrieron quién fue este inolvidable investigador y profesor tinerfeño. Fue el caso de Lidia Elvira y su familia, quienes recorrieron toda la Rambla descubriendo los secretos de las cruces, tal y como hacen cada año que pueden acudir a la cita, a la que reconocen no obstante que han faltado en alguna ocasión. "Por ahora, nuestra favorita es la primera cruz de flores naturales que hay tras las cruces escolares", expresaron a media mañana, cuando aún les quedaba un largo recorrido bajo el Sol por la capital.

Cruces escolares

Sin embargo, la zona de la Rambla de Santa Cruz que congregó a un mayor número de personas es, sin duda, la que alberga las cruces escolares. Durante la mañana, fueron muchas las familias que acudieron con los más pequeños de la casa a ver las obras de arte que han confeccionado los pequeños durante las últimas semanas. Es el caso de Rebeca Pérez, la madre de Jimena, que por primera vez colaboró en la cruz del Colegio Hispano Inglés. "Hizo una mariquita y estamos tratando de encontrarla", comentó la madre mientras la pequeña daba vueltas alrededor de la cruz.

Una de las cruces escolares ubicada en la Rambla de Santa Cruz. / Arturo Jiménez

Entre las creaciones de los más pequeños se dejó ver la gran imaginación de los maestros, que para este año diseñaron auténticos barcos o hicieron referencia a la inminente visita del papa León XIV a Tenerife. Así los alumnos del CEIP Miguel Pintor González no dudaron en realizar pequeñas figuras del pontífice que ubicaron en un mapa santacrucero, recreando el recorrido que hará el próximo mes de junio. Por su parte, el CEIP 25 de Julio hizo honor a su nombre y llevó a cabo una recreación del ataque del almirante Horatio Nelson a las cosas tinerfeñas en 1797. Para algunos visitantes fue, además, una excusa para descubrir detalles de la historia de la ciudad puesto que más de una vez se pudo escuchar junto a esa cruz en concreto: "¿Y qué es lo que se celebra el 25 de julio?".

Día de la Madre

Pilar Hernández acudió a la Rambla de Santa Cruz junto a su marido y juntos se encargaron de fotografiar con el móvil las cruces más bonitas. "Mi hija es profesora y este año no ha podido venir, así que me ha pedido que haga fotos para darle algunas ideas para poner en práctica en clase", comentó la matriarca, quien estaba esperando a que llegara la hora de comer para celebrar su día junto a su marido. "Venimos casi todos los años a hacer el recorrido y luego bajamos por el Parque García Sanabria, que estos días se pone muy bonito con todas las ferias que se hacen", comentó Hernández.

Real Club Náutico de Tenerife / E. D.

Así, este 3 de mayo no ha habido excusa para quedarse en casa porque Santa Cruz de Tenerife se ha puesto lo más guapa posible para recibir a los miles de visitantes que han decidido disfrutar del buen tiempo y de las bellas flores.