La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria

A las dos décadas de retraso en el inicio de los trabajos respecto a su primer anuncio, la remodelación de la plaza de la Patrona de Canarias suma la ampliación del plazo de ejecución por los problemas estructurales detectados en el paseo de San Blas, anunciados en julio de 2025 y que obligan a modificar el proyecto. Modificación que sigue sin estar aprobada diez meses después, lo que cuestiona el plazo anunciado para terminar la obra, que se prolonga hasta mediados de 2028.

Tras la última reunión celebrada por el Cabildo y el Ayuntamiento de Candelaria, como administraciones promotoras y financiadoras, se mantiene pendiente de aprobación ese modificado para corregir el déficit de cimentación detectado en la zona. La dilación viene dada porque se precisan nuevos informes técnicos de otros organismos, entre ellos de la Dirección General de Costas. El asunto preocupa al Consistorio, vecinos y comerciantes.

Con la firma del acta de replanteo, el 27 de diciembre de 2024 es la fecha oficial del inicio de los trabajos de remodelación de la plaza de la Patrona, con 36 meses de plazo de ejecución, por lo que debería estar concluida en diciembre de 2027. Además, los «daños estructurales» del Paseo de San Blas (en el lado mar del convento dominico) también elevan el coste del proyecto, que pasa de los 15,1 millones de euros por los que fue adjudicado a 19 millones.

Esta es una de las partes esenciales de la obra ya que se trata de reforzar la defensa marítima del paseo de San Blas, que sufre con frecuencia graves daños a causa del embate del mar.

El Ayuntamiento de Candelaria y el Cabildo convocarán un encuentro con los vecinos y los comerciantes afectados por la ejecución del proyecto en el que informarán de la nueva situación y del cambio en el plan de obras, porque los trabajos no se han paralizado en ningún momento.

Por ello, ya trabajan en la construcción del edificio en rampa que conectará la calle Antón Guanche y la propia plaza, una de las actuaciones previstas en la fase final de la obra. Acogerá un museo sacro, una sala multifuncional y una oficina de turismo como usos destacados. Asimismo, en la actualidad se coloca el piso de la propia plaza.

Fue el entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, quien el 14 de junio de 2000 realizó el primer anuncio de la remodelación de la plaza de la Patrona en una visita oficial al municipio acompañado de su grupo de gobierno y del alcalde del momento, Rodolfo Afonso. El proyecto fue presentado el 27 de abril de 2022 por el presidente insular del mandato anterior, Pedro Martín. La firma del acta de replanteo tuvo lugar 25 años y medio después, con Rosa Dávila como presidenta del Cabildo y Mari Brito como alcaldesa de Candelaria. n

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Del proyecto original (2010) se suprimió el aparcamiento subterráneo y la cascada en el Barranco de Tapia.