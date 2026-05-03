La Asociación Las Palmitas celebra con el primer puesto su regreso triunfal en el Concurso de Cruces de Flores Naturales de Santa Cruz

A lo largo y ancho de todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, centenares de cruces han engalanado sus calles este domingo 3 de mayo, día central de las fiestas fundacionales de la capital. Durante el día se han resuelto varios concursos que han permitido, además, que muchas zonas se reactiven y que los vecinos trabajen codo con codo durante días.

En concreto, la Asociación de Vecinos Las Palmitas ganó el Concurso de Cruces de Flores Naturales, mientras que Arcipreste quedó en segundo lugar, seguida del Centro Cultural Tamaragua, la Asociación de Vecinos San Gerardo y el Real Club Náutico de Tenerife. Por su parte, el concurso de Cruces Escolares con Materiales Reciclados repartió los primeros premios entre los colegios Ágora, Hermano Pedro y Chamberí.

Regreso triunfal

El barrio de Las Palmitas celebró con gusto el primer puesto en el Concurso de Cruces de Flores Naturales 2026, puesto que es la primera vez que se presentan tras varios años de ausencia en el certamen. El presidente de la asociación de vecinos, Cristian Expósito, recordó que la iniciativa surgió de dos vecinas y un florista del barrio, que pidieron ayuda a la asociación vecinal hace unos meses para recaudar dinero y recuperar esta tradición que tanto une a los habitantes de la zona. Por todo ello, el dirigente vecinal dio las gracias a estas personas en concreto y recordó orgulloso: «Los barrios los hacen sus vecinos».

La cruz ganadora, en la avenida Islas Canarias. / Arturo Jiménez

Tras la petición de estos emprendedores, el barrio se llenó de huchas que sirvieron para recaudar dinero durante algunas semanas. Aunque el trabajo fue a contrarreloj, los organizadores se hicieron con el dinero necesario para poder afrontar los gastos que suponen engalanar una cruz de unos cinco metros de altura, y la asociación de vecinos colaboró con el dinero que les fue posible.

El comienzo del regreso

Con cinco metros de altura, esta cruz no ha sido sencilla de realizar pero, afirmó Cristian Expósito minutos después de conocer la buena nueva, «la cruz es sabia y teníamos que tener fe, por eso ha salido todo tan bien». Tras esta victoria, el barrio de Las Palmitas no lo duda, y ya sabe que el próximo año se volverá a presentar a este concurso para el que ya tienen claro que van a destinar dinero en sus presupuestos de 2027.

En cualquier caso, el presidente Cristian Expósito destaca, sobre todo, el trabajo realizado por las tres personas que han promovido la puesta en marcha de esta inicaitiva, y recalca el tiempo y el dinero invertido por todos ellos, aspecto que ya se ven reflejados en la imponente cruz que se puede visitar en la avenida Islas Canarias.