La Aemet avisa de una subida de temperaturas en Tenerife este lunes con cielos poco nubosos y viento del noreste
Canarias se prepara para una jornada estable con ascenso térmico y algunas nubes en zonas del norte e interior
El tiempo en Tenerife para este lunes vendrá marcado por la estabilidad y el aumento progresivo de las temperaturas, en una jornada donde predominarán los cielos poco nubosos en gran parte del archipiélago. Según la AEMET, el ambiente será tranquilo, aunque con algunos intervalos de nubes y cambios en el viento a lo largo del día.
En Tenerife, se espera un predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales en el nordeste y nubosidad de evolución por la tarde en zonas de interior.
Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente norte y en medianías y zonas altas, mientras que en la costa los cambios serán menos significativos. En Santa Cruz de Tenerife, los valores se situarán entre los 19 y 24 grados.
El viento será flojo a moderado de componente este, con intervalos de mayor intensidad a últimas horas en el sur, mientras que en cumbres centrales soplará del suroeste, ganando fuerza por la tarde.
Resto de Canarias: estabilidad con algunas nubes y mar tranquila
En el resto del archipiélago, dominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en zonas bajas del norte y este a primeras y últimas horas.
En Gran Canaria, las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas, mientras que en La Gomera, La Palma y El Hierro también se espera un ascenso térmico, más notable en interiores.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos poco nubosos con ligeros ascensos de las máximas en zonas interiores.
En el mar, se prevé marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro.
- Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
- Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
- Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife
- El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
- La Aemet avisa a los tinerfeños: las precipitaciones débiles continuarán este lunes en la isla
- El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”