La Aemet avisa de una subida de temperaturas en Tenerife este lunes con cielos poco nubosos y viento del noreste

El tiempo en Tenerife para este lunes vendrá marcado por la estabilidad y el aumento progresivo de las temperaturas, en una jornada donde predominarán los cielos poco nubosos en gran parte del archipiélago. Según la AEMET, el ambiente será tranquilo, aunque con algunos intervalos de nubes y cambios en el viento a lo largo del día.

En Tenerife, se espera un predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales en el nordeste y nubosidad de evolución por la tarde en zonas de interior.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente norte y en medianías y zonas altas, mientras que en la costa los cambios serán menos significativos. En Santa Cruz de Tenerife, los valores se situarán entre los 19 y 24 grados.

El viento será flojo a moderado de componente este, con intervalos de mayor intensidad a últimas horas en el sur, mientras que en cumbres centrales soplará del suroeste, ganando fuerza por la tarde.

Resto de Canarias: estabilidad con algunas nubes y mar tranquila

En el resto del archipiélago, dominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en zonas bajas del norte y este a primeras y últimas horas.

En Gran Canaria, las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas, mientras que en La Gomera, La Palma y El Hierro también se espera un ascenso térmico, más notable en interiores.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos poco nubosos con ligeros ascensos de las máximas en zonas interiores.

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En el mar, se prevé marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro.