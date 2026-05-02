La Aemet apunta a un sábado estable en Tenerife, con temperaturas moderadas y nubosidad
Este sábado la isla tendrá temperaturas que oscilan entre los 18 y 25 grados
Este sábado, 2 de mayo, Tenerife amanece con presencia de nubes y temperaturas estables en el segundo día del puente de mayo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, la previsión para la isla apunta a intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos durante las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo en zonas altas, donde podrían subir ligeramente.
El viento soplará flojo del noreste, aunque podrá ser algo más intenso en las costas del sureste y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales, la Aemet prevé viento flojo de componente oeste.
Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
Tenerife
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos en cumbres. Viento flojo del noreste, más intenso en costas del sureste y en el extremo noroeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 25
La Gomera
Intervalos nubosos, predominando las nubes bajas a primeras y últimas horas, y las altas durante el resto de la jornada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras y últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 24
La Palma
Intervalos nubosos con probables precipitaciones ocasionales en el noreste, en especial durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22
El Hierro
Predominio de los cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad alta, el crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior y algún intervalo de bajas en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras y últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 19
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