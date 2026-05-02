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La Aemet anuncia la subida de temperaturas en Tenerife este domingo con tiempo estable y cielos poco nubosos

Canarias disfrutará de una jornada tranquila con ascenso térmico en zonas altas y ambiente más cálido

Mapa meteorológico de Canarias

Mapa meteorológico de Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El tiempo en Tenerife este domingo estará marcado por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas, especialmente en medianías y cumbres. Según la Aemet, predominarán los cielos poco nubosos, en una jornada sin riesgos meteorológicos y con ambiente más cálido en buena parte del archipiélago.

En Tenerife, se espera un domingo mayoritariamente despejado, aunque con algunos intervalos nubosos a primeras horas y la aparición de nubosidad de evolución en zonas del interior y vertiente oeste durante las horas centrales del día. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, mientras que en la costa apenas habrá cambios. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 18 y 23 grados.

El viento soplará flojo a moderado del noreste, con mayor intensidad en la vertiente sureste y el extremo noroeste, mientras que en el suroeste predominarán las brisas. En cumbres centrales, el viento será de componente oeste.

Resto de Canarias: estabilidad y ascenso térmico en zonas altas

En el resto del archipiélago, dominarán también los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas. En Gran Canaria, las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas, mientras que en La Gomera, La Palma y El Hierro el ascenso será más notable en el interior, manteniéndose estable en la costa.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de cielos poco nubosos, con temperaturas sin grandes cambios y viento moderado del noreste. En el mar, se prevé marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de entre 1 y 2 metros, en descenso a lo largo del día.

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En definitiva, la Aemet confirma un domingo tranquilo en Tenerife, con estabilidad, más sol y un progresivo ascenso de las temperaturas en Canarias.

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