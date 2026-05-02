Un acopio de residuos vegetales con termitas obliga a construir una estructura en Tacoronte para erradicarlas

El acopio de residuos vegetales infectados de termitas (Reticulitermes flavipes) obliga a construir una estructura en la parcela privada de Tacoronte en la que se encuentran para erradicarlas. El volumen de restos de poda asciende a 7.000 metros cúbicos depositados en el lugar en la que la empresa de jardines contratada por el Ayuntamiento acumula los desechos. El tamaño es tal, que Tragsatec -encargada de terminar con esta polilla en Tenerife- no encontraba cubetas o soporte alguno para tratar la madera. El brote fue detectado en noviembre del año pasado y la actuación se contrató por la vía de urgencia. El lunes se reunieron con unos 40 vecinos de la zona para comunicarles en qué consisten estos trabajos.

El Cabildo de Tenerife asume por completo esta actuación a través de Tragsatec, que calcula que el tratamiento comenzará en un mes y durará tres más si no se presentan dificultades. El técnico de la empresa, Juan Pestano, aclara que "ahora mismo se encuentran construyendo la solera y las bases de hormigón de una especie de cobertizo para dar el tratamiento allí mismo. Hemos tenido que construirnos, entre comillas, nuestra propia cubeta de hormigón". Es una cubierta con tres paredes de bloque y una solera de hormigón armado sobre "la que vamos a hacer el astillado y ponerle un sistema automatizado de aplicación de la sustancia que matará a la termita, que se llama biocida", añade. Una vez que se confirme que el insecto se eliminó, los restos se llevarán al vertedero.

Cómo tratar tal volumen de residuos

La complejidad técnica de esta parcela realmente no reside en cómo acabar con el insecto, sino en cómo tratar este volumen de residuos. "Suponen una competencia alimenticia a los 2.200 cebos que colocamos en una superficie perimetrada de más de 100.000 metros cuadrados. Si queremos que las trampas sean efectivas en ese radio de acción tan amplio, que va más allá de esta parcela, tenemos que quitar estos restos de los que se están alimentando ahora", explica de manera concienzuda. También valoraron la posibilidad de la incineración mediante la construcción de un horno, pero la combustión por la gran cantidad de residuos era peligrosa.

La parcela donde se está construyendo la solera de hormigón para erradicar las termitas es de la empresa de jardines contratada por el Ayuntamiento de Tacoronte / El Día

Pestano asegura que los vecinos mostraron su preocupación en el último encuentro. Lo están, pero "no alarmados como al principio de todo esto", aclara el representante de la Asociación de Afectados por Termitas Subterráneas, José Ángel Amador Sierra. "Este brote no llegó a las viviendas y está controlado", dice tranquilo. Añade que "es absolutamente inexplicable que un material vegetal se abandone. No estamos satisfechos con las explicaciones que se dieron en la reunión sobre cómo ha pasado esto", puntualiza. La primera vez que se detectó un foco de la polilla en Tenerife fue en 2017.

Un problema convertido en suerte

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tacoronte, Iván Hernández Machín (PSOE), afirma que lo que al principio fue un problema -la acumulación de restos vegetales con termitas- al final "fue una suerte porque hizo que el insecto encontrara allí su alimento y no saliera fuera a buscarlo". Explica que también se perimetró la parcela con cebo para que si sale, se encuentre con eso y no entre en las viviendas.

Cómo se acumuló tanto resto vegetal allí, lo achaca a los años que lleva trabajando la empresa que realiza el servicio de jardines en el Consistorio. "El procedimiento habitual es que las sobras vegetales se trituren en el mismo lugar en el que se obtienen. Si no se puede realizar esta operación, se dejan en la parcela de la empresa con el posterior tratamiento. Poco a poco se acumulan hasta llegar al punto en el que estamos actualmente", aclara. No cree que la acumulación sea la causa de la aparición de termitas en el lugar porque "todo se hizo bien y no sabemos por qué llegó hasta allí. Probablemente, porque seguramente haya algún foco que aún no se detectó", argumenta. En el momento en el que se tuvo constancia de la presencia del insecto, el edil solicitó saber si se había cumplido con el protocolo de termitas. "Toda la documentación apunta a que los restos pertenecientes a los focos donde existe, se trasladaron a la planta de tratamiento ubicada en El Pris. Si lo hubieran hecho mal, les pediríamos responsabilidades", concluye.