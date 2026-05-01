Una plataforma cívica pide que el día de Tenerife no eclipse la festividad de la Virgen de Candelaria cada 2 de febrero

La recién constituida Plataforma Cívica para la Salvaguarda Histórica y Patrimonial del 2 de Febrero abre un debate público sobre la creación del Día de Tenerife, que se celebró por primera vez el pasado 2 de febrero, y su coincidencia con la festividad de la Virgen de Candelaria. El colectivo, impulsado por Alfredo Arencibia, junto a Lorenzo Hernández y Rosendo Alonso, reclama al Cabildo que desvincule la nueva celebración institucional del 2 de febrero y busque otra fecha «de consenso» para conmemorar oficialmente el día de la Isla.

La iniciativa no cuestiona la existencia de un Día de Tenerife, pero sostiene que la fecha elegida invade un espacio histórico, cultural y patrimonial profundamente arraigado en la identidad canaria.

"La plataforma surge para intentar convencer y persuadir al Cabildo de que el 2 de febrero no es la fecha adecuada para celebrar el Día de Tenerife", explica Arencibia. "Ese día representa mucho más que una celebración política o institucional. Representa historia, tradición, cultura e identidad".

Una fecha bajo debate

La controversia surge tras la decisión adoptada por el grupo de gobierno insular, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, de instaurar oficialmente el Día de Tenerife coincidiendo con el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria, patrona general del Archipiélago. La primera edición oficial del Día de Tenerife tuvo lugar en febrero de 2026, después de que el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobara el acuerdo el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, los promotores de la plataforma recuerdan que el 2 de febrero ya tenía desde hacía décadas una consideración especial dentro del calendario insular. La festividad quedó fijada oficialmente como festivo insular tras el decreto firmado el 9 de noviembre de 2004 por el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior. La medida se hizo efectiva en febrero de 2005.

Su planteamiento pasa por trasladar esa celebración a otra fecha acordada mediante consenso político, social y cultural. "Sabemos cuál no debe ser el día», señala Arencibia. «La elección de otra fecha debe salir del diálogo entre las instituciones y la ciudadanía".

Patrimonio e identidad

La plataforma considera que el 2 de febrero trasciende incluso el ámbito religioso. Sus promotores defienden que la festividad constituye uno de los principales símbolos identitarios de Canarias y forma parte de la memoria colectiva del Archipiélago desde hace más de cinco siglos.

«Estamos hablando de una tradición con más de 500 años de historia», afirma el exconcejal de Cultura de Candelaria. «No es solamente una cuestión confesional. Hay un componente histórico, cultural y patrimonial que pertenece a toda la sociedad».

Arencibia recuerda que el vínculo histórico de Tenerife con la Virgen de Candelaria se remonta a los años posteriores a la conquista. Según relata, Alonso Fernández de Lugo acudió a Candelaria tras culminar la conquista de la Isla, en un contexto donde ya existía un culto indígena a la imagen conocida por los guanches como Chaxiraxi.

Una plataforma apartidista

Uno de los aspectos en los que más inciden los promotores es en el carácter apartidista de la plataforma. Alfredo Arencibia fue concejal socialista en Candelaria entre 2001 y 2015, circunstancia que admite puede generar interpretaciones políticas sobre la iniciativa. Sin embargo, rechaza que exista cualquier intención partidista detrás del movimiento, tal y como recogen los estatutos de la plataforma.

«Cuando el Cabildo convierte oficialmente esa jornada en el Día de Tenerife, se produce una superposición que termina restando protagonismo a una celebración histórica que ya existía».

El colectivo pretende ahora abrir una ronda de contactos con responsables políticos y entidades sociales para plantear formalmente su propuesta. Entre sus objetivos figura promover un debate sereno sobre la conveniencia de buscar otra fecha para el Día de Tenerife que no eclipse a la Patrona General de Canarias.