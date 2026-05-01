Un motorista de 25 años resulta herido tras una caída en La Orotava
El accidente se produjo en la TF-21, a la altura del kilómetro 26, y el afectado fue trasladado a un centro hospitalario con un traumatismo moderado en un brazo
Un motorista de 25 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída en La Orotava, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo poco después de las 12:45 horas en la carretera TF-21, a la altura del kilómetro 26. Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió al afectado.
El motorista presentaba un traumatismo en un brazo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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