La Laguna lanza su programa DeporVida de Verano 2026

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), pone en marcha la Campaña de Verano 2026 bajo el marco del programa municipal ‘Deporvida’. Desde esta semana ya está abierto el plazo de inscripción para los Campus Multideportes, que en esta edición consolidan la participación de jóvenes con discapacidad, una línea inclusiva incorporada en años anteriores con resultados muy positivos. Asimismo, las inscripciones para las Escuelas Municipales se abrirán el próximo lunes 4 de mayo. La programación incluye una variada oferta de actividades que se dividirá en varias quincenas con el objetivo de atender su gran demanda y facilitar la organización.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, subrayó que esta nueva campaña de verano “refuerza la apuesta decidida del Consistorio por acompañar a los jóvenes durante el periodo estival, ofreciendo alternativas educativas, deportivas y de ocio que contribuyen al bienestar de los mismos”.

Sobre el programa de actividades, el edil municipal subrayó que “hemos diseñado una oferta amplia y accesible, pensada para adaptarse a distintos intereses y niveles, con el propósito de acercar la práctica deportiva a toda la ciudadanía y consolidar hábitos de vida saludable también durante las vacaciones”.

La programación incluye una variada oferta de actividades deportivas. / El Día

El programa de Escuelas Municipales se desarrollará del 29 de junio al 21 de agosto, ofreciendo la posibilidad de inscribirse por quincenas. A partir del 4 de mayo se abrirá el plazo de inscripción para una amplia variedad de modalidades deportivas que se desarrollarán en distintos espacios del municipio. Entre ellas se encuentran la natación en la Piscina Natural de Bajamar, pádel en el Complejo Deportivo Torres de Taco y en el Colegio Los Salesianos, skate en Punta del Hidalgo y tenis en el Complejo Deportivo San Benito.

También se ofertan actividades como escalada en el rocódromo del Parque de la Vega, así como un circuito de aventuras y orientación en el mismo enclave. Además, se incluye un plan de senderismo familiar por la isla de Tenerife, promoviendo el contacto con la naturaleza y la práctica deportiva en entornos abiertos.

«Reforzamos nuestra apuesta por acompañar a los jóvenes en el periodo estival»

Por su parte, los Campus Multideportes se desarrollarán en diferentes zonas con el objetivo de facilitar el acceso a la participación. Las actividades se llevarán a cabo en el Pabellón Juan Ríos Tejera y en el Alberto Delgado, en el Complejo Deportivo Torres de Taco, en el Complejo Islas Canarias y en el IES Antonio González González de Tejina.

Las inscripciones podrán formalizarse a través de la página web www.deportelagunero.com o de manera presencial en nuestra oficina situada en el Estadio Francisco Peraza, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas. Para más información o ante cualquier duda pueden ponerse en contacto enviando un correo a inscripciones@deportelagunero.com, llamando al 922 26 28 90 o enviando un WhatsApp al 627 44 00 19.