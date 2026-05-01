Icod de los Vinos debe dos años de facturas a la empresa de socorrismo que presta servicio en la playa de San Marcos
La deuda asciende a más de 100.000 euros repartida en más de 15 recibos que cuentan con sentencia firme por impago
El Ayuntamiento de Icod de los Vinos debe dos años de facturas a la empresa de socorrismo que presta el servicio en la playa de San Marcos. La seguridad de la costa está cubierta desde 2020, pero el responsable de la compañía, Eladio Díaz Rodríguez, anuncia que dejarán de desarrollar esta tarea el próximo 1 de julio ante la demora en el pago por parte del Consistorio. "No hay forma de que nos abonen una factura desde hace dos años", señala desesperado. Explica que tras la polémica suscitada por el estado de este punto estratégico del litoral entre el grupo de gobierno (AI-PSOE) y Coalición Canaria, en la oposición, es el momento adecuado para denunciar esta situación públicamente.
La deuda asciende a más de 100.000 euros repartidos en más de 15 recibos, a cuyo pago está obligado el Ayuntamiento al existir sentencia firme. Un hecho que el Gobierno municipal confirma y que, anuncia, espera alcanzar un acuerdo extrajudicial para proceder a su abono. El grupo de gobierno sitúa el origen de la problemática en el comienzo de la prestación del servicio en el mandato anterior, cuando gobernaba CC. Asegura que se comenzó a trabajar con una contratación precaria. Eladio Díaz reconoce que bajo el mando nacionalista, también hubo impagos, pero que "tras la sentencia firme, se pagaban las facturas".
Situación económica extrema en la empresa
Su responsable asegura que la empresa que presta el servicio de socorrismo está en una situación económica extrema: "No se puede sostener. Ya tenemos deuda y comenzamos a pagar intereses a causa del impago del Ayuntamiento de Icod de los Vinos". Le sorprende que el alcalde, Javier Sierra, "se vanaglorie de que tienen dinero para la reforma de la playa o para fiestas u otros asuntos. Mientras tanto, no nos paga ni una sola factura", sostiene. La comunicación con la Administración municipal tampoco es buena: "Le enviamos una carta a Sierra, también por vía electrónica, pero ni nos contesta. Si hablamos con el concejal responsable, nos asegura que están trabajando en solucionar la situación", describe.
El servicio de socorrismo no ha dejado de funcionar ni un solo día a pesar de los impagos. "Hemos prevenido algunas situaciones muy complicadas en la playa de San Marcos que están registradas en nuestros informes diarios", presume el responsable. Añade que también esperan por la licitación de estos trabajos "para regularizar todo y trabajar con todas las garantías".
Sin socorrismo, no hay bandera azul
El responsable de la empresa advierte que sin socorrismo, la playa de San Marcos no tendría bandera azul: "No sé si este año tienen pensado solicitarla, pero este servicio es imprescindible para obtener este reconocimiento". No obstante, reconoce que, tal y como está la zona costera icodense, muy deteriorada, "no sé si mantendrán este galardón por el estado de la playa". Más allá de la bandera azul, Díaz Rodríguez piensa que lo más importante es que cuando ellos abandonen la playa, los bañistas se quedarán sin cobertura de seguridad.
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